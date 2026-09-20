Steve Nash et Dirk Nowitzki à nouveau réunis… pour jouer au tennis

Quel beau clin d’œil du destin que de voir à nouveau Steve Nash et Dirk Nowitzki réunis. Comme à l’époque de leurs belles années à Dallas, où le tandem a appris à se connaître en dehors des terrains afin de donner le meilleur de lui-même une fois sur le parquet des Mavs.

Rookie NBA en 1998, l’intérieur allemand avait alors pu compter sur le soutien du meneur canadien pour s’acclimater à son nouvel environnement. Steve Nash avait quant à lui débuté sa carrière deux ans plus tôt avec Phoenix avant de rallier le Texas, et c’est avec Dallas qu’ils ont ensuite explosé aux yeux de tous.

Le départ de Steve Nash en 2004 avait quelque peu mis à mal cette amitié, les deux compères étant passés de coéquipiers à adversaires, d’autant plus lorsqu’ils se sont retrouvés en playoffs les deux années suivantes, avec une victoire des Suns en demi-finale de conférence en 2005, puis des Mavericks l’année suivante, en finale de conférence cette fois. De quoi mettre un peu de distance…

« Je crois que c’est passé de très chaud à très froid, puis de nouveau à très chaud. Il y a eu une période, quand il nous a quittés, où l’ambiance était un peu tendue », a ainsi rappelé Dirk Nowitzki. « On était des compétiteurs et au début, les premières fois quand il était à Phoenix, on allait dîner ensemble la veille, mais on se disait que c’était super bizarre. On ne voulait pas vraiment parler du match… Donc il y a eu une période où on ne se parlait pas beaucoup, même si la relation a toujours été amicale. Parce qu’au début, on a été vraiment très proches. On vivait dans le même immeuble. On était tous les deux nouveaux, et je ne connaissais personne, donc on a commencé à sortir ensemble et à former une super amitié. Il m’a énormément aidé parce qu’il avait déjà joué avec Phoenix pendant deux ans avant, donc il savait comment tout fonctionnait : les voyages, comment préparer son corps. Donc j’ai beaucoup appris grâce à lui les premières années. Ensuite, il est parti vers de nouveaux horizons. »

Balle neuve

Il aura donc fallu attendre une bonne dizaine d’années pour que les tensions s’apaisent définitivement. La retraite a également permis aux deux de se retrouver et de se rapprocher à nouveau, comme l’a expliqué Steve Nash lors de son passage devant la presse à l’occasion du huitième tournoi caritatif de tennis organisé par la « Dirk Nowitzki Foundation Tennis Classic ».

« Oui, pour commencer, je n’en peux plus de Dirk. On a passé beaucoup trop de temps ensemble », a d’abord déclaré Steve Nash en rigolant. « Mais ça a été un parcours incroyable de jouer aux côtés de quelqu’un comme lui pendant ces années formatrices et marquantes dans la ligue. On a persévéré ensemble pour bâtir nos carrières respectives, puis devenir amis et former des liens familiaux pour la vie. Ça compte énormément. Et le fait que nos familles soient comme une seule et même famille est un cadeau extraordinaire que nous a offert notre carrière. »

De l’eau a coulé sous les ponts et une nouvelle histoire commence depuis qu’ils ont désormais le loisir de profiter de leur retraite, en famille.

« Depuis que nous sommes à la retraite, nous nous sommes vraiment rapprochés de plus en plus. Nous avons commencé à voyager ensemble avec nos familles. C’est comme si on revivait le début des années 2000, alors ça m’a fait un immense plaisir de renouer ainsi avec lui. C’est l’un de mes meilleurs amis », a conclu Dirk Nowitzki, qui ne mettra désormais son amitié avec Steve Nash entre parenthèses que le temps d’une partie de tennis.