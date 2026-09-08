Dirk Nowitzki n’attend qu’une chose de Cooper Flagg cette saison

Désormais consultant TV pour Prime Video, avec qui il s’apprête à entamer sa deuxième saison, Dirk Nowitzki n’en reste pas moins un observateur assidu des Mavericks, sa franchise de cœur.

L’ancien international allemand se montre d’ailleurs moins pessimiste que beaucoup sur les ambitions que peuvent nourrir les Mavs cette saison. Il gardera surtout un œil attentif sur la pépite de la franchise texane, Cooper Flagg, qui a déjà montré beaucoup de choses lors de sa saison rookie et qui va désormais devoir confirmer.

À vrai dire, Dirk Nowitzki attend surtout une chose de l’ancien prodige de Duke : qu’il améliore son adresse extérieure. S’il y parvient, de nouvelles possibilités devraient alors s’ouvrir à lui.

« Je pense qu’il va améliorer son pourcentage d’adresse à 3-points, puisqu’il va être de plus en plus à l’aise. Il va progressivement monter en régime. La saison dernière, il y avait des moments où il tournait autour des 20% de réussite. Tout le monde s’attend à ce que ça progresse d’année en année », a-t-il déclaré.

À écouter Dirk Nowitzki, le tir extérieur apparaît donc comme le principal axe de progression de Cooper Flagg. Pour le reste, l’Allemand estime que le jeune ailier possède déjà une palette extrêmement complète.

Peut-il être All-Star dès cette saison ?

« Pour le reste, j’ai le sentiment qu’il a déjà tout montré. C’est un incroyable joueur de transition, il a un bon tir à mi-distance, il peut poster, jouer sur pick-and-roll, et Jason Kidd lui a beaucoup mis le ballon en main. »

Dirk Nowitzki souligne aussi les progrès du jeune Maverick dans la création et la lecture du jeu au fil des mois.

« Il a un peu souffert dans la gestion du jeu et avec les ballons perdus, mais même ça, ça s’est incroyablement amélioré au fil de la saison. Sa prise de décision s’est améliorée, il lit le jeu plus rapidement. Il va devenir un incroyable joueur «all-around», capable de faire un peu de tout des deux côtés du terrain. L’étape la plus importante pour lui désormais, c’est de shooter un peu mieux. Et ça va lui ouvrir encore plus de possibilités sur les lignes de drive, où il pourra aussi ressortir le ballon grâce à sa qualité de passe. »

Reste à savoir jusqu’où Cooper Flagg pourra grimper dès sa deuxième saison. Peut-il déjà atteindre le niveau All-Star ? Dirk Nowitzki préfère tempérer les attentes, sans pour autant exclure totalement cette possibilité.

« Il a tourné à 20 points par match dans sa saison rookie et il n’a que 19 ans. Il a encore tellement de temps pour grandir. Il faut espérer qu’il passe la saison en bonne santé, qu’il continue d’apprendre à jouer avec ses nouveaux coéquipiers et à leurs côtés. Être All-Star, c’est peut-être placer la barre un peu haut en termes d’attentes. Mais il a cette exigence et cette éthique de travail. S’il y arrivait, je ne pense pas qu’on serait très surpris. »

Cooper Flagg Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 DAL 70 33:29 46.8 29.5 82.7 1.2 5.4 6.7 4.5 2.0 1.2 2.3 0.9 21.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.