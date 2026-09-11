Les Clippers donnent le numéro 3 de Chris Paul à Bradley Beal !

Le torchon brûle toujours entre Chris Paul et les Clippers. Quelques jours après les déclarations fortes du meneur, encore marqué par son départ en cours de saison, « l’une des choses les plus irrespectueuses » qu’il a vécues dans sa carrière, voilà que la franchise californienne a décidé de rendre « son » numéro 3 à Bradley Beal.

Arrivé l’année dernière, mais rapidement blessé, l’arrière avait re-signé à Los Angeles pendant l’intersaison et il retrouve donc son numéro de maillot fétiche. Il le portait déjà à Washington et Phoenix, sauf qu’il avait dû l’abandonner en Californie à la suite du retour de « CP3 ». Et pour cause : personne n’avait récupéré le #3 entre 2017 et 2025, lorsqu’il ne jouait plus à LA…

Désormais, les choses ont semble-t-il évolué et les dirigeants angelenos alimentent forcément les spéculations sur les tensions qui existent entre Chris Paul et eux. Sur X/Twitter, Bradley Beal a bien évidemment tenté de calmer les choses, écrivant : « C’est une légende. L’HISTOIRE et L’EMPREINTE sont intouchables, personne ne pourra jamais les effacer !!! » Mais le mal est fait chez les fans et observateurs de la ligue.

Une nouvelle « leçon à retenir » pour Chris Paul, qui regrettait cette semaine que « peu importe ce que vous faites ou ce que vous avez fait, personne ne s’en soucie ». Légende des Clippers, on imaginait que son maillot serait rapidement retiré après sa retraite, mais les plans ont visiblement changé à Los Angeles et il faudra maintenant patienter. Peut-être pas autant que Kevin Garnett chez les Wolves, mais quand même.

Bradley Beal Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 WAS 56 31:10 41.0 38.6 78.6 0.8 3.0 3.8 2.4 2.0 0.9 1.6 0.5 13.9 2013-14 WAS 73 34:39 41.9 40.2 78.8 0.7 3.0 3.7 3.3 2.1 1.0 1.8 0.2 17.1 2014-15 WAS 63 33:27 42.7 40.9 78.3 0.9 2.9 3.8 3.1 2.2 1.2 2.0 0.3 15.3 2015-16 WAS 55 31:03 44.9 38.7 76.7 0.7 2.7 3.4 2.9 2.1 1.0 2.0 0.2 17.4 2016-17 WAS 77 35:52 48.2 40.4 82.5 0.7 2.4 3.1 3.5 2.2 1.1 2.0 0.3 23.1 2017-18 WAS 82 36:18 46.0 37.5 79.1 0.7 3.7 4.4 4.5 2.0 1.2 2.6 0.4 22.6 2018-19 WAS 82 36:56 47.5 35.1 80.8 1.1 3.9 5.0 5.5 2.8 1.5 2.7 0.7 25.6 2019-20 WAS 57 36:01 45.5 35.3 84.2 0.9 3.3 4.2 6.1 2.2 1.2 3.4 0.4 30.5 2020-21 WAS 60 35:47 48.5 34.9 88.9 1.2 3.5 4.7 4.4 2.3 1.2 3.1 0.4 31.3 2021-22 WAS 40 35:59 45.1 30.0 83.3 1.0 3.8 4.7 6.6 2.4 0.9 3.4 0.4 23.2 2022-23 WAS 50 33:28 50.6 36.5 84.2 0.8 3.1 3.9 5.4 2.1 0.9 2.9 0.7 23.2 2023-24 PHO 53 33:20 51.3 43.0 81.3 1.0 3.4 4.4 5.0 2.4 1.0 2.5 0.5 18.2 2024-25 PHO 53 32:07 49.7 38.6 80.3 0.6 2.7 3.3 3.7 2.6 1.1 1.9 0.5 17.0 2025-26 LAC 6 20:10 37.5 36.8 75.0 0.3 0.5 0.8 1.7 2.3 0.5 1.5 0.0 8.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.