Chris Paul règle ses comptes avec les Clippers

Pour le jeune retraité Chris Paul, la blessure est encore vive. Revenu aux Clippers pour boucler la boucle et terminer sa carrière là où il avait passé six de ses plus belles saisons, le meneur avait finalement été écarté de l’équipe en décembre, après seulement quelques semaines de compétition.

« Ce qui est intéressant dans toute cette histoire, c’est que c’est probablement l’une des choses les plus irrespectueuses que j’aie vécues », confie-t-il dans le podcast Build or Break. « J’ai vécu beaucoup de choses dingues durant ma carrière. Évidemment que j’étais énervé, mais ma famille, mes proches… Tout le monde savait ce qui se passait au quotidien dans cette équipe et cette franchise. »

Ce sont surtout les circonstances de cette mise à l’écart qui restent en travers de la gorge de « CP3 ». Alors que les Clippers étaient en déplacement à Atlanta, le vétéran avait appris en pleine nuit que la franchise le renvoyait à Los Angeles et qu’il ne faisait plus partie des plans du club.

« Peu importe ce que vous faites ou ce que vous avez fait, personne ne s’en soucie »

Une fin particulièrement brutale compte tenu de son histoire avec la franchise. Entre 2011 et 2017, Chris Paul avait été cinq fois All-Star sous le maillot des Clippers et avait largement contribué à transformer l’image du club durant les années « Lob City », aux côtés de Blake Griffin et DeAndre Jordan.

« Vu tout ce que nous avons investi dans cette équipe pendant toutes ces années, voir la façon dont les choses ont été gérées… Cela vous fait comprendre que peu importe ce que vous faites ou ce que vous avez fait, personne ne s’en soucie. Vraiment. Personne ne s’en soucie. Personne ! C’est encore une leçon à retenir. »

À l’époque, le président des opérations basket Lawrence Frank avait refusé de faire de Chris Paul le bouc émissaire du catastrophique début de saison des Clippers, alors à 5 victoires pour 16 défaites. Il avait néanmoins expliqué que la décision reposait sur plusieurs éléments.

En coulisses, des tensions existaient également autour du leadership très vocal de Chris Paul et de sa relation avec Tyronn Lue. Le meneur avait pourtant tenté de renforcer la cohésion du groupe en organisant plusieurs événements en dehors des terrains, sans rencontrer beaucoup de succès.

Chris Paul Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2005-06 NO 78 36:00 43.0 28.2 84.7 0.8 4.3 5.1 7.8 2.8 2.2 2.3 0.1 16.1 2006-07 NO 64 36:46 43.7 35.0 81.8 0.8 3.5 4.4 8.9 2.4 1.8 2.5 0.0 17.3 2007-08 NO 80 37:35 48.8 36.9 85.1 0.8 3.2 4.0 11.6 2.3 2.7 2.5 0.1 21.1 2008-09 NO 78 38:29 50.3 36.4 86.8 0.9 4.7 5.5 11.0 2.7 2.8 3.0 0.1 22.8 2009-10 NO 45 38:03 49.3 40.9 84.7 0.4 3.8 4.2 10.7 2.6 2.1 2.5 0.2 18.7 2010-11 NO 80 36:00 46.3 38.8 87.8 0.5 3.6 4.1 9.8 2.5 2.4 2.2 0.1 15.9 2011-12 LAC 60 36:21 47.8 37.1 86.1 0.7 2.9 3.6 9.1 2.3 2.5 2.1 0.1 19.8 2012-13 LAC 70 33:21 48.1 32.8 88.5 0.8 3.0 3.7 9.7 2.0 2.4 2.3 0.1 16.9 2013-14 LAC 62 35:01 46.7 36.8 85.5 0.6 3.7 4.3 10.7 2.5 2.5 2.3 0.1 19.1 2014-15 LAC 82 34:50 48.5 39.8 90.0 0.6 4.0 4.6 10.2 2.5 1.9 2.3 0.2 19.1 2015-16 LAC 74 32:42 46.2 37.1 89.6 0.5 3.7 4.2 10.0 2.5 2.1 2.6 0.2 19.5 2016-17 LAC 61 32:02 47.6 41.1 89.2 0.7 4.3 5.0 9.2 2.4 2.0 2.4 0.1 18.1 2017-18 HOU 58 31:51 46.0 38.0 91.9 0.6 4.8 5.4 7.9 2.4 1.7 2.2 0.2 18.6 2018-19 HOU 58 32:01 41.9 35.8 86.2 0.6 3.9 4.6 8.2 2.5 2.0 2.6 0.3 15.6 2019-20 OKC 70 31:33 48.9 36.5 90.7 0.4 4.6 5.0 6.7 2.3 1.6 2.3 0.2 17.6 2020-21 PHO 70 31:25 49.9 39.5 93.4 0.4 4.1 4.5 8.9 2.4 1.4 2.2 0.3 16.4 2021-22 PHO 65 32:54 49.3 31.7 83.7 0.3 4.0 4.4 10.8 2.1 1.9 2.4 0.3 14.7 2022-23 PHO 59 32:01 44.0 37.5 83.1 0.5 3.8 4.3 8.9 2.1 1.5 1.9 0.4 13.9 2023-24 GS 58 26:24 44.1 37.1 82.7 0.3 3.6 3.9 6.8 1.9 1.2 1.3 0.1 9.2 2024-25 SA 82 27:57 42.7 37.7 92.4 0.4 3.2 3.6 7.4 1.8 1.3 1.6 0.3 8.8 2025-26 LAC 16 14:15 32.1 33.3 50.0 0.4 1.4 1.8 3.3 1.4 0.7 1.0 0.0 2.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.