Aux Clippers, Bradley Beal laisse le numéro 3 à Chris Paul

Après avoir appris le retour de Chris Paul aux Clippers, on se demandait qui de Bradley Beal ou lui allait porter le numéro 3 du côté de Los Angeles. Car, depuis 2005 pour Chris Paul et depuis 2012 pour Bradley Beal, ils n'ont connu que ce numéro en NBA. Mais à en croire Lawrence Frank, le débat n'a déjà plus lieu d'être.

« [Brad] a porté le numéro 3 durant toute sa carrière et je crois qu'il a inscrit plus de 17 000 points avec » a d'abord rappelé le président des opérations basket de la franchise. « Mais il sait aussi ce que représente ce numéro pour Chris, il y a une raison pour laquelle on le surnomme ‘CP3'. Puis il y a la symbolique de son retour aux Clippers. Donc Brad a proposé de lui céder le numéro. Dès qu'il a entendu qu'il y avait une possibilité pour que Chris revienne, il a dit qu'il voulait lui donner le numéro. Je ne crois même pas que Chris était au courant, mais c'est génial que Brad ait eu un geste aussi fort. »

Depuis le départ de Chris Paul en 2017, aucun joueur n'a d'ailleurs porté le #3 à Los Angeles et, une fois qu'il aura annoncé sa retraite (en 2026 ?), ce numéro devrait être rapidement retiré par les Clippers. Ce serait carrément une première dans l'histoire de la franchise, car personne n'a eu droit à cet honneur jusqu'à présent.

James Harden prêt à rejouer avec lui

Bien sûr, décrocher un titre en Californie finirait de valider son dossier pour de bon et, ce, même s'il devra se contenter d'un rôle de remplaçant et non plus de titulaire.

« Il y aura des soirs où Chris jouera beaucoup et d'autres où ce ne sera pas le cas » a prévenu Lawrence Frank. « Il est enthousiaste à l'idée d'être ici, de faire partie de ce groupe, d'aider à le guider et de jouer quand on fera appel à lui. Il a été titulaire à 82 reprises la saison dernière en étant très, très productif, donc ce n'est pas une décision que l'on prend à la légère quand on accepte d'endosser un rôle différent. Il y a eu beaucoup de discussions et tout a été mis sur la table pour que tout le monde soit à l'aise avec la situation. Mais Chris voulait revenir, être chez lui et rejouer pour les Clippers, donc nous voulions nous assurer que le rôle ait du sens pour les deux parties. »

Une arrivée justement approuvée par Kawhi Leonard, le leader désigné de l'équipe, et surtout James Harden, l'ancien coéquipier de Chris Paul chez les Rockets. Les tensions entre les deux hommes étant de l'histoire ancienne…

« Ils ont parlé ensemble » a confié, en ce sens, Lawrence Frank. « En discutant avec James et Kawhi, ils m'ont tous les deux dit que Chris serait le meilleur joueur pour ce rôle. James est concentré sur la victoire, Chris et lui ont évidemment déjà joué ensemble à Houston et ils n'étaient qu'à un match des Finals. Ce que James a évoqué au sujet de Chris, c'est sa capacité à voir le jeu comme peu d'autres joueurs, son leadership, son esprit de compétition ainsi que son éthique de travail au quotidien. Il a considéré que Chris serait un excellent ajout pour l'équipe. »

Chris Paul Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2005-06 NOP 78 36 43.0 28.2 84.7 0.8 4.3 5.1 7.8 2.8 2.2 2.3 0.1 16.1 2006-07 NOP 64 37 43.7 35.0 81.8 0.8 3.5 4.4 8.9 2.4 1.8 2.5 0.0 17.2 2007-08 ☆ NOP 80 38 48.8 36.9 85.1 0.8 3.2 4.0 11.6 2.3 2.7 2.5 0.1 21.1 2008-09 ☆ NOP 78 39 50.3 36.4 86.8 0.9 4.7 5.5 11.0 2.7 2.8 3.0 0.1 22.8 2009-10 ☆ NOP 45 38 49.3 40.9 84.7 0.4 3.8 4.2 10.7 2.6 2.1 2.5 0.2 18.7 2010-11 ☆ NOP 80 36 46.3 38.8 87.8 0.5 3.6 4.1 9.8 2.5 2.4 2.2 0.1 15.8 2011-12 ☆ LAC 60 36 47.8 37.1 86.1 0.7 2.9 3.5 9.1 2.3 2.5 2.1 0.1 19.8 2012-13 ☆ LAC 70 33 48.1 32.8 88.5 0.8 3.0 3.7 9.7 2.0 2.4 2.3 0.1 16.9 2013-14 ☆ LAC 62 35 46.7 36.8 85.5 0.6 3.7 4.3 10.7 2.5 2.5 2.3 0.1 19.1 2014-15 ☆ LAC 82 35 48.5 39.8 90.0 0.6 4.0 4.6 10.2 2.5 1.9 2.3 0.2 19.1 2015-16 ☆ LAC 74 33 46.2 37.1 89.6 0.5 3.7 4.2 10.0 2.5 2.1 2.6 0.2 19.5 2016-17 LAC 61 32 47.6 41.1 89.2 0.7 4.3 5.0 9.2 2.4 2.0 2.4 0.1 18.1 2017-18 HOU 58 32 46.0 38.0 91.9 0.6 4.8 5.4 7.9 2.4 1.7 2.2 0.2 18.6 2018-19 HOU 58 32 41.9 35.8 86.2 0.6 3.9 4.6 8.2 2.5 2.0 2.6 0.3 15.6 2019-20 ☆ OKC 70 32 48.9 36.5 90.7 0.4 4.6 5.0 6.7 2.3 1.6 2.3 0.2 17.6 2020-21 ☆ PHX 70 31 49.9 39.5 93.4 0.4 4.1 4.5 8.9 2.4 1.4 2.2 0.3 16.4 2021-22 ☆ PHX 65 33 49.3 31.7 83.7 0.3 4.0 4.4 10.8 2.1 1.9 2.4 0.3 14.7 2022-23 PHX 59 32 44.0 37.5 83.1 0.5 3.8 4.3 8.9 2.1 1.5 1.9 0.4 13.9 2023-24 GOS 58 26 44.1 37.1 82.7 0.3 3.6 3.9 6.8 1.9 1.2 1.3 0.1 9.2 2024-25 SAN 82 28 42.7 37.7 92.4 0.4 3.2 3.6 7.4 1.8 1.3 1.6 0.3 8.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.