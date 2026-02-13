Ousmane Dieng, ou la revanche d’un ex

Il avait prévenu qu’il serait ultra-motivé à l’idée de déjà retrouver ses anciens coéquipiers, et Ousmane Dieng ne s’attendait sans doute pas à signer son meilleur match en carrière. Avec la victoire en prime !

Transféré il y a tout juste une semaine, l’ailier français est le meilleur joueur dans le succès des Bucks à OKC, et il compile 19 points, 11 rebonds, 6 passes et 4 contres !

Toutes ses affaires sont encore Oklahoma City, et il a failli se tromper de vestiaire en arrivant à la salle. « C’est bizarre, vraiment étrange », confiait Ousmane Dieng avant la rencontre. « J’étais dans le vestiaire ‘domicile’ il y a une semaine. C’est vraiment étrange, mais je suis enthousiaste. Ça va être amusant. »

Peu avant le début du match, le Français a appris qu’il serait titulaire, en raison du forfait de Myles Turner et la suite s’est déroulé comme dans un rêve. « J’étais prêt à jouer de toute façon, donc que je sois titulaire ou que je sorte du banc, ça ne change rien pour moi », a-t-il expliqué après la rencontre. « J’ai simplement essayé de faire le bon choix, de jouer simple, de juste jouer au basket. »

Face à l’équipe qui l’a lancé et des coéquipiers qu’il connaît par cœur, Ousmane Dieng était évidemment surmotivé. Mis en confiance par son carton à 3-points de la veille face au Magic, on l’a vu réaliser un coast-to-coast ou prendre des tirs en première intention. Sans parler de sa défense où il a bâché à tour de bras.

« Evidemment, il y avait un petit quelque chose en plus », a-t-il reconnu sur son énergie face à son ancienne équipe. « J’ai passé quatre ans ici et je n’ai pas beaucoup joué, donc oui, il y avait un peu de motivation supplémentaire. Mais j’aime toujours OKC, j’aime les fans, l’organisation, mes anciens coéquipiers. C’était génial. »