Un truc de Dieng ! Les Bucks donnent la leçon au Thunder

Les Bucks s’imposent 110-93 à Oklahoma City pour une cinquième victoire en six matches. Dans une rencontre marquée par de nombreuses absences, Ousmane Dieng se venge de son ancienne équipe avec son meilleur match en carrière : 19 points, 11 rebonds, 6 passes et 4 contres !

Dès le premier quart-temps, les Bucks prennent légèrement l’ascendant. AJ Green et Kevin Porter Jr. lancent bien Milwaukee, tandis qu’Isaiah Joe maintient le Thunder à flot avec 11 points, essentiellement des tirs primés. Les Bucks dominent au rebond et mènent 30-25 après douze minutes.

En début de deuxième quart-temps, Milwaukee accentue son avance, profitant notamment des difficultés défensives d’OKC. AJ Green enchaîne les tirs primés. Le Thunder revient brièvement à égalité (40-40) grâce à une belle série d’Alex Caruso, mais les Bucks répliquent immédiatement par un impressionnant run de 20-4. Chet Holmgren tente de maintenir OKC dans le match avec 11 points dans les trois dernières minutes de la mi-temps, mais Milwaukee rentre aux vestiaires avec une avance confortable : 67-55. Dieng est sur les bases d’un triple-double avec 9 points, 7 rebonds et 5 passes…

Un match maîtrisé de bout en bout

Au retour des vestiaires, le rythme offensif baisse nettement. Le troisième quart-temps est plus brouillon, mais Milwaukee contrôle toujours l’écart. C’est à ce moment qu’Ousmane Dieng, l’ancien de la maison, sort de sa boîte. Il enchaîne un tir primé, un tir à mi-distance puis un autre 3-points, permettant aux Bucks de creuser l’écart. Milwaukee remporte le quart-temps 22-16 et aborde la dernière période en tête 89-73.

Le début du quatrième quart scelle définitivement le sort du match. AJ Green inscrit son cinquième tir à 3-points, puis Pete Nance ajoute un nouveau panier longue distance pour porter l’écart à plus de vingt points. Le Thunder tente de réagir, mais les Bucks répondent systématiquement, grâce à une belle circulation de la balle et la recherche du panier facile. Milwaukee s’impose finalement 110-93, confirmant sa belle forme actuelle. Le “play-in” est tout proche.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Dieng confirme. Et si les Bucks avaient signé deux jolis coups lors de la “trade deadline” ? Outre Cam Thomas, Milwaukee peut être très satisfait de la venue d’Ousmane Dieng, qui rend sa plus belle copie en carrière. Des deux côtés du terrain, on n’a vu que lui en 2e mi-temps.

– Les grands débuts de Topic. Très émouvante standing ovation du Paycom Center pour les débuts de Nikola Topic. Le jeune meneur est entré en jeu à deux minutes de la fin du 1er quart-temps. Le Serbe a manqué l’intégralité de la saison dernière en raison d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, puis les 55 premiers matchs d’OKC cette saison après avoir combattu un cancer des testicules.

– Pas de Doc Rivers. C’est Darvin Ham qui était sur le banc des Bucks cette nuit. L’ancien coach des Lakers a remplacé au pied levé Doc Rivers, absent pour des raisons personnelles (funérailles d’un proche).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.