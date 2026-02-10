Nikola Topic retrouve le terrain après son cancer et sa chimiothérapie

Une belle « standing ovation » et une passe décisive d’entrée de jeu. L’entrée en jeu de Nikola Topic n’est pas passée inaperçue. Le Serbe a rejoué, en G-League, pour la première fois depuis la découverte de son cancer des testicules décelé en octobre.

Avec l’équipe affiliée au Thunder, le Oklahoma City Blue, le meneur de jeu a terminé avec 7 points et 7 passes en 16 minutes de jeu, dans une victoire en prolongation de sa formation (137-135) face au Sioux Falls Skyforce.

« Nous sommes tous collectivement ravis qu’il rejoue enfin au basket. Je sais que ça lui a énormément manqué, et c’est une excellente chose pour lui, mentalement, de retrouver ses marques », s’enthousiasme Mark Daigneault.

Ce match en G-League a marqué une nouvelle étape dans la progression de Nikola Topic, qui n’a quasiment pas joué au basket depuis que le Thunder en a fait son 12e choix de la Draft 2024. Oklahoma City avait ainsi choisi le meneur serbe alors même qu’il s’était rompu un ligament du genou deux mois plus tôt, une blessure qui l’a tenu écarté des parquets durant l’intégralité de sa première saison NBA.

Nikola Topić with two quick assists ⚡️ pic.twitter.com/YHOiiWgV7g — OKC BLUE (@okcblue) February 10, 2026

En attendant le Paycom Center

Nikola Topic a joué pour le club basé à Oklahoma City lors de la Summer League l’an dernier et est apparu de nouveau durant la présaison du Thunder, mais on lui a par la suite découvert ce cancer des testicules. Il a suivi une chimiothérapie avant de travailler d’arrache-pied pour retrouver sa condition physique de basketteur.

« C’est un superbe accomplissement. Je ne pourrai jamais en dire assez sur lui en tant qu’homme, sur sa force mentale, sa maturité, sa résilience. […] Il n’a pas beaucoup joué au basket ces deux dernières années : il sort d’un an de rééducation et, immédiatement, il reçoit ce diagnostic surprise et doit subir une chimiothérapie, trois cycles de traitement. Alors, le voir travailler ainsi pour revenir sur le terrain est un accomplissement incroyable, et nous sommes incroyablement heureux pour lui », dit encore Mark Daigneault.

De son côté, l’entraîneur du Blue, Daniel Dixon, se dit très fier de son joueur, dont les cheveux commencent à repousser. « Le voir esquisser un sourire, être de nouveau sur le terrain à faire ce qu’il apprécie, ce qu’il aime faire, être là avec ses coéquipiers… Il y avait tellement de choses positives, simplement par le fait de le voir fouler le parquet, franchir ces lignes et reprendre la compétition », énumère le technicien.

En attendant une autre « standing ovation », encore plus importante, de la part du Paycom Center.