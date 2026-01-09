Sa chimiothérapie derrière lui, Nikola Topic peut reprendre l’entraînement

Le Thunder souffre depuis un mois, mais voilà une excellente nouvelle qui réjouira assurément tout le groupe : Nikola Topic, à qui on avait découvert un cancer des testicules depuis octobre, a aujourd’hui terminé son traitement à base de chimiothérapie (qui lui a valu de perdre ses cheveux).

Par conséquent, son agent, Misko Raznatovic, a indiqué qu’il allait pouvoir retrouver le chemin de l’entraînement, avec Oklahoma City.

« La chimiothérapie s’est déroulée avec succès et il va maintenant pouvoir reprendre l’entraînement, même s’il est resté actif pendant toute la durée du traitement. C’est difficile de définir un calendrier précis, mais j’espère sincèrement qu’il va pouvoir obtenir des minutes en G-League mais aussi en NBA, si les choses continuent de se dérouler comme maintenant » explique ainsi l’agent.

Après avoir vécu une saison blanche – mais remporté son premier titre – en 2024/25, à cause de sa déchirure du ligament croisé, Nikola Topic espère donc pouvoir lancer au plus vite, et pour de bon, sa carrière en NBA.

« S’il a réussi à surmonter ces obstacles, rien ne sera difficile ou inatteignable pour lui »

Seul meneur de jeu de formation des champions en titre, le Serbe possède une belle carte à jouer dans leur effectif.

« La maladie est une épreuve difficile pour n’importe qui, d’autant plus quand elle touche un jeune joueur de seulement 20 ans, qui a déjà dû manquer la saison précédente à cause d’une blessure au genou » a ajouté Misko Raznatovic. « Mais Nikola a enduré tout ça et il est maintenant sur la voie de la guérison. S’il reste en bonne santé, et je suis convaincu que ce sera le cas, tout ce qu’il a vécu ces deux dernières années ne fera que renforcer son caractère. S’il a réussi à surmonter ces obstacles, rien ne sera difficile ou inatteignable pour lui. »

Drafté en 12e position en 2024, et impressionnant avec sa maturité et son intelligence de jeu pendant sa convalescence, Nikola Topic s’était montré séduisant lors de la dernière présaison avec Oklahoma City.