Nikola Topic, atteint d’un cancer des testicules, débute une chimiothérapie

Le Thunder a précisé les raisons de l’absence actuelle de Nikola Topic, son prometteur meneur serbe sélectionné en 12e position de la Draft 2024. Comme l’a annoncé Sam Presti, le GM d’Oklahoma City, le joueur de 20 ans a été diagnostiqué d’un cancer des testicules et suit actuellement un traitement à base de chimiothérapie.

« Il a subi une intervention chirurgicale au tout début du camp d’entraînement, à l’hôpital MD Anderson de Houston, afin de déterminer s’il s’agissait d’un cas de cancer des testicules », a expliqué le dirigeant. « Les résultats de la biopsie ont confirmé le diagnostic. Nikola est désormais suivi par une équipe d’oncologues, à la fois à Oklahoma et à Houston, et ils sont extrêmement positifs quant à son rétablissement. »

Le GM du Thunder a tenu à souligner que le cancer des testicules est l’un des plus curables chez les hommes, et que les médecins se montrent très confiants sur l’issue du traitement.

« Tope est un jeune homme remarquable, incroyablement mature, calme et résilient. Il possède toutes les armes nécessaires pour affronter cette épreuve. Notre seule attente pour lui, c’est qu’il se concentre sur sa santé. Il reviendra jouer quand il sera prêt, et il a tout notre soutien et notre affection » a poursuivi Sam Presti.

Pour Nikola Topic, c'est néanmoins une épreuve de plus à surmonter, alors qu'il n'avait déjà pas pu jouer la saison dernière, après avoir été victime d'une rupture d'un ligament croisé en amont de la Draft 2024.