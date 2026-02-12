Ousmane Dieng, un record pour préparer les retrouvailles

Baladé de franchise en franchise lors des dernières heures de la « trade deadline », Ousmane Dieng a finalement atterri à Milwaukee, et l’ailier français n’imaginait sans doute pas que ça se passerait aussi bien !

Cette nuit, à Orlando, l’ancien ailier du Thunder s’est carrément offert un record en carrière avec son 5 sur 8 à 3-points. Comme Cam Thomas, il a fait très mal au Magic avec 17 points en 23 minutes, et son sourire en disait long dans le vestiaire.

« Franchement, j’ai juste essayé de jouer comme il faut, de prendre les tirs ouverts, de les mettre et de faire circuler le ballon » répond-il à propos de sa prestation. « Evidemment, ça fait du bien. Mais je travaille dessus, et je sais que je vais tirer à chaque fois que je suis ouvert. Je bosse là-dessus et je sais que ça va rentrer. »

Arrivé il y a une semaine à Milwaukee, il apprend à jouer avec ses nouveaux coéquipiers, et en particulier Cam Thomas, dernier arrivé dans l’équipe, et très efficace cette nuit face au Magic. « Tout le monde est cool, de la direction aux joueurs… Cela se passe très bien. J’apprends aussi à jouer avec Cam, et c’est plus facile d’avoir quelqu’un de nouveau avec moi aussi, pour apprendre tout ça. C’est plus simple. »

Du trashtalking ce soir à OKC ?

Auteur d’un 3-points sur un stepback en deuxième mi-temps, il a vu tout le banc de sa nouvelle formation s’enflammer, à commencer par Giannis Antetokounmpo.

« Je les ai vus et j’ai rigolé. C’était super de s’amuser avec tout le monde et surtout de gagner. C’est ça le plus important » raconte-t-il avant d’évoquer cette opportunité à Milwaukee. « J’ai passé quatre ans à Oklahoma City dans une équipe très riche, et ce n’était pas facile tous les jours. Mais je connais mon travail. Je sais que je donne tout à chaque match. Donc oui, c’est une belle opportunité pour moi et je vais en tirer le maximum chaque fois que je mets le pied sur le terrain. »

Et ce jeudi soir, avant la coupure du All-Star Game, retour à OKC pour défier ses anciens partenaires !

« Ça va être sympa ! J’ai passé quatre ans avec ces gars-là, donc ça va être vraiment sympa. Peut-être un peu de trashtalking… J’ai hâte » conclut-il.

Ousmane Dieng Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 OKC 39 14:35 42.0 26.5 65.2 0.5 2.2 2.7 1.2 1.1 0.4 0.7 0.2 4.9 2023-24 OKC 33 11:04 42.2 30.0 87.5 0.3 1.2 1.5 1.1 0.7 0.2 0.6 0.2 4.0 2024-25 OKC 37 10:57 43.2 32.4 68.8 0.5 1.7 2.2 0.8 0.9 0.5 0.5 0.2 3.8 2025-26 MIL 2 14:00 53.8 50.0 0.0 2.0 2.0 0.0 1.0 0.5 0.0 0.0 9.5 2025-26 OKC 27 10:56 41.8 36.7 100.0 0.3 1.3 1.6 1.0 0.8 0.1 0.3 0.3 3.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.