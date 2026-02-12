Ousmane Dieng, un record pour préparer les retrouvailles

Baladé de franchise en franchise lors des dernières heures de la « trade deadline », Ousmane Dieng a finalement atterri à Milwaukee, et l’ailier français n’imaginait sans doute pas que ça se passerait aussi bien !
Cette nuit, à Orlando, l’ancien ailier du Thunder s’est carrément offert un record en carrière avec son 5 sur 8 à 3-points. Comme Cam Thomas, il a fait très mal au Magic avec 17 points en 23 minutes, et son sourire en disait long dans le vestiaire.
« Franchement, j’ai juste essayé de jouer comme il faut, de prendre les tirs ouverts, de les mettre et de faire circuler le ballon » répond-il à propos de sa prestation. « Evidemment, ça fait du bien. Mais je travaille dessus, et je sais que je vais tirer à chaque fois que je suis ouvert. Je bosse là-dessus et je sais que ça va rentrer. »
Arrivé il y a une semaine à Milwaukee, il apprend à jouer avec ses nouveaux coéquipiers, et en particulier Cam Thomas, dernier arrivé dans l’équipe, et très efficace cette nuit face au Magic. « Tout le monde est cool, de la direction aux joueurs… Cela se passe très bien. J’apprends aussi à jouer avec Cam, et c’est plus facile d’avoir quelqu’un de nouveau avec moi aussi, pour apprendre tout ça. C’est plus simple. »
Du trashtalking ce soir à OKC ?
Auteur d’un 3-points sur un stepback en deuxième mi-temps, il a vu tout le banc de sa nouvelle formation s’enflammer, à commencer par Giannis Antetokounmpo.
« Je les ai vus et j’ai rigolé. C’était super de s’amuser avec tout le monde et surtout de gagner. C’est ça le plus important » raconte-t-il avant d’évoquer cette opportunité à Milwaukee. « J’ai passé quatre ans à Oklahoma City dans une équipe très riche, et ce n’était pas facile tous les jours. Mais je connais mon travail. Je sais que je donne tout à chaque match. Donc oui, c’est une belle opportunité pour moi et je vais en tirer le maximum chaque fois que je mets le pied sur le terrain. »
Et ce jeudi soir, avant la coupure du All-Star Game, retour à OKC pour défier ses anciens partenaires !
« Ça va être sympa ! J’ai passé quatre ans avec ces gars-là, donc ça va être vraiment sympa. Peut-être un peu de trashtalking… J’ai hâte » conclut-il.
|Ousmane Dieng
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2022-23
|OKC
|39
|14:35
|42.0
|26.5
|65.2
|0.5
|2.2
|2.7
|1.2
|1.1
|0.4
|0.7
|0.2
|4.9
|2023-24
|OKC
|33
|11:04
|42.2
|30.0
|87.5
|0.3
|1.2
|1.5
|1.1
|0.7
|0.2
|0.6
|0.2
|4.0
|2024-25
|OKC
|37
|10:57
|43.2
|32.4
|68.8
|0.5
|1.7
|2.2
|0.8
|0.9
|0.5
|0.5
|0.2
|3.8
|2025-26
|MIL
|2
|14:00
|53.8
|50.0
|0.0
|2.0
|2.0
|0.0
|1.0
|0.5
|0.0
|0.0
|9.5
|2025-26
|OKC
|27
|10:56
|41.8
|36.7
|100.0
|0.3
|1.3
|1.6
|1.0
|0.8
|0.1
|0.3
|0.3
|3.7
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.