Ousmane Dieng refait ses valises, direction Milwaukee !

Difficile de suivre Ousmane Dieng, qui a enfilé le costume d’un Luke Ridnour depuis 48 heures. L’ailier français est d’abord passé du Thunder aux Hornets, en échange de Mason Plumlee. Puis on a découvert qu’il avait pris la direction des Bulls dans l’échange impliquant Coby White.

Mais le Français n’aura finalement pas le temps de se poser à Chicago, avec ses compatriotes Noa Essengue et Guerschon Yabusele, puisqu’il part pour les Bucks ! Les Bulls sont venus s’incruster dans l’échange entre les Bucks et les Suns, autour de Nick Richards, Cole Anthony, Amir Coffey et Nigel Hayes-Davis.

Espérons pour lui qu’il y finira la saison…

Ousmane Dieng Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 OKC 39 14:35 42.0 26.5 65.2 0.5 2.2 2.7 1.2 1.1 0.4 0.7 0.2 4.9 2023-24 OKC 33 11:04 42.2 30.0 87.5 0.3 1.2 1.5 1.1 0.7 0.2 0.6 0.2 4.0 2024-25 OKC 37 10:57 43.2 32.4 68.8 0.5 1.7 2.2 0.8 0.9 0.5 0.5 0.2 3.8 2025-26 OKC 27 10:56 41.8 36.7 100.0 0.3 1.3 1.6 1.0 0.8 0.1 0.3 0.3 3.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.