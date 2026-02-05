Ousmane Dieng refait ses valises, direction Milwaukee !

Difficile de suivre Ousmane Dieng, qui a enfilé le costume d’un Luke Ridnour depuis 48 heures. L’ailier français est d’abord passé du Thunder aux Hornets, en échange de Mason Plumlee. Puis on a découvert qu’il avait pris la direction des Bulls dans l’échange impliquant Coby White.
Mais le Français n’aura finalement pas le temps de se poser à Chicago, avec ses compatriotes Noa Essengue et Guerschon Yabusele, puisqu’il part pour les Bucks ! Les Bulls sont venus s’incruster dans l’échange entre les Bucks et les Suns, autour de Nick Richards, Cole Anthony, Amir Coffey et Nigel Hayes-Davis.
Espérons pour lui qu’il y finira la saison…
|Ousmane Dieng
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2022-23
|OKC
|39
|14:35
|42.0
|26.5
|65.2
|0.5
|2.2
|2.7
|1.2
|1.1
|0.4
|0.7
|0.2
|4.9
|2023-24
|OKC
|33
|11:04
|42.2
|30.0
|87.5
|0.3
|1.2
|1.5
|1.1
|0.7
|0.2
|0.6
|0.2
|4.0
|2024-25
|OKC
|37
|10:57
|43.2
|32.4
|68.8
|0.5
|1.7
|2.2
|0.8
|0.9
|0.5
|0.5
|0.2
|3.8
|2025-26
|OKC
|27
|10:56
|41.8
|36.7
|100.0
|0.3
|1.3
|1.6
|1.0
|0.8
|0.1
|0.3
|0.3
|3.7
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.