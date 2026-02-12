Avec Cam Thomas, Doc Rivers a trouvé son nouveau Jamal Crawford

Giannis Antetokounmpo doit être ravi : son équipe gagne à nouveau, et il y a des sourires sur tous les visages ! Cette nuit, les Bucks ont dominé le Magic, et pour sa deuxième sortie avec sa nouvelle équipe, Cam Thomas a fait du Cam Thomas avec 34 points à 12/20 au tir dont 4/6 de loin en sortie de banc !

« C’est un micro-ondes. La première chose qu’il a dite en se présentant, c’est : ‘Je suis un panier ambulant.’ On veut qu’il soit exactement ça. On a besoin qu’il soit exactement ça, parce qu’on a besoin de plus de points » explique Kevin Porter Jr. « On s’améliore défensivement, mais il nous manque encore parfois quelque chose en attaque pour trouver des solutions et mettre le ballon dans le panier. Donc Cam est énorme, et il a été énorme ce soir. »

Auteur de huit points dans le quatrième quart-temps, dont un tir à 3-points assassin à 20 secondes de la fin, l’ancien arrière des Nets ne parle que de confiance. « L’objectif principal, c’est d’aller chercher des victoires et de voir jusqu’où ça peut nous mener… Avoir la confiance du coach dès le deuxième match, de me faire confiance dans le money time pour conclure, je veux continuer de m’appuyer sur cette confiance et avancer. »

De la veine d’un Jamal Crawford ou d’un Lou Williams

Interrogé sur sa recrue, Doc Rivers n’a pas pu s’empêcher de faire des comparaisons avec d’autres électrons libres qu’il a coachés dans le passé. De grands attaquants, peu concernés par la défense. Comme Cam Thomas.

« J’ai eu Jamal Crawford. J’ai eu Lou Williams, et maintenant, j’ai Cam Thomas » lance le coach des Bucks, mentionnant deux des meilleurs sixièmes hommes de l’histoire ! « Ils se ressemblent, même s’ils restent différents. Cam veut bien faire. Il veut bien jouer. Ça se voit. Et nous allons lui donner toutes les opportunités. Franchement, c’est un scoreur naturel, et ça se voit. Il a peut-être forcé un ou deux tirs aujourd’hui en abusant du dribble. Ça, on l’accepte, et on lui apprend à corriger ça pour le gommer de son jeu. Mais globalement, il a été fantastique. »