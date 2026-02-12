Face à des Wizards qui ont déjà la tête à la Draft, les Cavaliers ont pu tranquillement dérouler pour décrocher une cinquième victoire de suite, grâce notamment au record en carrière de Sam Merrill : 32 points à 9/10 de loin !

Si Kevin Porter Jr. finit en triple-double (18 points, 11 passes, 10 rebonds), ce sont surtout les nouveaux Bucks qui ont permis à la troupe de Doc Rivers de l’emporter à Orlando. Cam Thomas termine ainsi avec 34 points en sortie de banc alors qu’Ousmane Dieng inscrit de son côté 17 points à 5/8 derrière la ligne à 3-points !

Même sans Jalen Duren ni Isaiah Stewart, suspendus, les Pistons n’ont fait qu’une bouchée des Raptors, derrière un Cade Cunningham (28 points, 9 passes) patron, et un super Paul Reed (22 points) en début de match.

Pourtant sans leurs titulaires habituels, les Pacers s’imposent chez les Nets, plombés par leur banc. Associé à Egor Demin dans le cinq majeur, Nolan Traoré continue de montrer de belles choses et il finit avec 20 points et 8 passes décisives (mais 5 pertes de balle) en 32 minutes sur le parquet.

Avec seulement neuf joueurs, le Heat s’impose quand même chez les Pelicans alors que les Kings s’enfoncent encore avec une 14e défaite de suite, face au Jazz de Jaren Jackson Jr. (23 points).

Enfin, les Nuggets ont dû plus se battre que prévu pour venir à bout des Grizzlies, alors que Nikola Jokic signait son 184e triple-double en carrière (26 points, 15 rebonds et 11 passes décisives), malgré 9 pertes de balle.

Cleveland – Washington : 138-113

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 110 ATL 107 CLE 138 WAS 113 ORL 108 MIL 116 BOS 124 CHI 105 BRO 110 IND 115 PHI 89 NYK 138 TOR 95 DET 113 HOU 102 LAC 105 MIN 133 POR 109 NOR 111 MIA 123 PHO 109 OKC 136 UTH 121 SAC 93 DEN 122 MEM 116 GSW 113 SAS 126

Orlando – Milwaukee : 108-116

Toronto – Detroit : 95-113

Brooklyn – Indiana : 110-115

New Orleans – Miami : 111-123

Utah – Sacramento : 121-93

Denver – Memphis : 122-116

