Stats & Highlights | Les nouveaux Bucks se font plaisir à Orlando

Avec 34 points de Cam Thomas et 17 points d’Ousmane Dieng, les Bucks s’offrent le Magic à Orlando grâce à leurs nouveaux, tout juste arrivés dans le Wisconsin.

Cam Thomas et les BucksFace à des Wizards qui ont déjà la tête à la Draft, les Cavaliers ont pu tranquillement dérouler pour décrocher une cinquième victoire de suite, grâce notamment au record en carrière de Sam Merrill : 32 points à 9/10 de loin !

Si Kevin Porter Jr. finit en triple-double (18 points, 11 passes, 10 rebonds), ce sont surtout les nouveaux Bucks qui ont permis à la troupe de Doc Rivers de l’emporter à Orlando. Cam Thomas termine ainsi avec 34 points en sortie de banc alors qu’Ousmane Dieng inscrit de son côté 17 points à 5/8 derrière la ligne à 3-points !

Même sans Jalen Duren ni Isaiah Stewart, suspendus, les Pistons n’ont fait qu’une bouchée des Raptors, derrière un Cade Cunningham (28 points, 9 passes) patron, et un super Paul Reed (22 points) en début de match.

Pourtant sans leurs titulaires habituels, les Pacers s’imposent chez les Nets, plombés par leur banc. Associé à Egor Demin dans le cinq majeur, Nolan Traoré continue de montrer de belles choses et il finit avec 20 points et 8 passes décisives (mais 5 pertes de balle) en 32 minutes sur le parquet.

Avec seulement neuf joueurs, le Heat s’impose quand même chez les Pelicans alors que les Kings s’enfoncent encore avec une 14e défaite de suite, face au Jazz de Jaren Jackson Jr. (23 points).

Enfin, les Nuggets ont dû plus se battre que prévu pour venir à bout des Grizzlies, alors que Nikola Jokic signait son 184e triple-double en carrière (26 points, 15 rebonds et 11 passes décisives), malgré 9 pertes de balle.

Charlotte – Atlanta
Boston – Chicago
Philadelphie – New York
Houston – LA Clippers
Minnesota – Portland
Phoenix – Oklahoma City
Golden State – San Antonio

Cleveland – Washington : 138-113

Cleveland Cavaliers / 138 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Sam Merrill 25 11/12 9/10 1/1 1 3 4 1 1 1 0 1 22 32 38
Donovan Mitchell 28 11/19 2/7 6/6 0 3 3 5 4 2 6 0 11 30 26
Jarrett Allen 27 8/8 0/0 5/6 3 6 9 1 1 0 2 2 25 21 30
James Harden 28 1/4 1/4 10/12 0 4 4 11 3 0 6 1 18 13 18
Jaylon Tyson 22 2/6 0/1 3/4 1 4 5 1 0 1 0 0 19 7 9
Nae'Qwan Tomlin 16 4/8 0/2 0/0 4 1 5 0 2 2 0 0 -4 8 11
Dennis Schroder 18 1/5 1/2 4/4 0 3 3 2 2 0 1 1 5 7 8
Thomas Bryant 16 2/7 0/4 2/2 3 3 6 1 0 0 0 1 -6 6 9
Keon Ellis 27 2/4 1/3 1/2 1 3 4 3 1 1 2 1 17 6 10
Larry Nance Jr. 5 1/2 1/1 0/0 0 2 2 1 0 0 0 0 6 3 5
Tyrese Proctor 5 1/2 1/2 0/0 0 0 0 0 1 0 2 0 6 3 0
Tristan Enaruna 5 1/3 0/1 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 6 2 1
Craig Porter 18 0/3 0/1 0/0 3 1 4 4 0 2 1 1 0 0 7
Total 45/83 16/38 32/37 16 34 50 30 15 9 20 8 138
Washington Wizards / 113 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
KyShawn George 24 4/12 1/4 8/8 3 2 5 3 2 1 2 0 -18 17 16
Jamir Watkins 29 7/16 2/8 0/2 2 1 3 2 5 1 1 1 -22 16 11
Bilal Coulibaly 24 5/9 1/4 2/3 0 0 0 2 2 2 0 1 -18 13 13
Tre Johnson 18 4/13 1/6 1/1 1 2 3 2 3 2 0 0 -6 10 8
Carlton Carrington 22 4/9 0/3 0/0 1 2 3 4 3 0 3 0 -15 8 7
Justin Champagnie 24 5/9 2/4 0/0 7 2 9 2 2 2 1 0 -2 12 20
Sharife Cooper 24 4/9 3/5 0/0 0 6 6 5 3 1 3 1 -7 11 16
Jaden Hardy 15 3/7 3/5 2/2 0 1 1 1 0 0 1 0 -11 11 8
Kadary Richmond 6 2/2 1/1 0/0 1 1 2 1 0 1 0 0 -6 5 9
Anthony Gill 19 2/5 0/1 0/0 3 1 4 2 1 1 0 1 -3 4 9
Will Riley 29 1/12 0/4 2/2 1 3 4 2 0 0 1 0 -11 4 -2
Keshon Gilbert 6 1/1 0/0 0/0 1 0 1 0 0 1 2 0 -6 2 2
Total 42/104 14/45 15/18 20 21 41 26 21 12 14 4 113

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA110
ATL107
CLE138
WAS113
ORL108
MIL116
BOS124
CHI105
BRO110
IND115
PHI89
NYK138
TOR95
DET113
HOU102
LAC105
MIN133
POR109
NOR111
MIA123
PHO109
OKC136
UTH121
SAC93
DEN122
MEM116
GSW113
SAS126

Orlando – Milwaukee : 108-116

Orlando Magic / 108 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Desmond Bane 39 11/17 8/11 1/1 1 1 2 5 5 2 4 1 -7 31 31
Paolo Banchero 39 5/16 2/6 5/8 1 3 4 2 1 0 0 0 -3 17 9
Jalen Suggs 35 5/14 4/11 2/2 0 1 1 10 1 4 1 3 -2 16 24
Anthony Black 25 5/10 3/5 0/0 0 3 3 3 3 1 2 0 -5 13 13
Wendell Carter Jr. 31 1/7 0/3 4/4 2 9 11 3 4 2 1 0 -8 6 15
Moritz Wagner 17 4/5 0/1 4/4 2 3 5 4 4 1 0 1 0 12 22
Franz Wagner 21 1/7 1/5 2/2 0 0 0 3 1 2 0 0 -9 5 4
Tristan Da Silva 23 2/5 1/4 0/0 1 3 4 0 3 0 1 1 -3 5 6
Jase Richardson 7 1/1 1/1 0/0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 4
Noah Penda 3 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 0
Total 35/82 20/47 18/21 7 23 30 31 24 12 9 6 108
Milwaukee Bucks / 116 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Kevin Porter Jr. 39 5/14 1/3 7/7 2 8 10 11 1 0 3 2 11 18 29
Jericho Sims 36 6/6 0/0 5/5 5 6 11 2 5 0 1 0 8 17 29
Kyle Kuzma 30 5/15 1/7 4/4 1 6 7 2 1 0 3 0 6 15 11
A.J. Green 30 2/6 2/6 0/0 0 1 1 2 0 1 0 0 1 6 6
Myles Turner 31 2/4 1/2 0/0 0 8 8 2 3 2 0 2 6 5 17
Cam Thomas 25 12/20 4/6 6/6 0 4 4 2 0 0 3 0 6 34 29
Ousmane Dieng 23 6/10 5/8 0/0 0 3 3 0 2 0 0 0 6 17 16
Bobby Portis 16 1/5 0/3 2/2 0 2 2 0 2 1 3 0 1 4 0
Gary Harris 6 0/1 0/1 0/0 0 1 1 1 0 0 1 0 -2 0 0
Pete Nance 4 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 -3 0 -1
Total 39/81 14/36 24/24 8 39 47 22 14 4 15 4 116

Toronto – Detroit : 95-113

Toronto Raptors / 95 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Immanuel Quickley 31 7/15 4/9 0/0 0 2 2 5 2 0 0 0 -22 18 17
Scottie Barnes 30 5/13 0/3 7/7 4 3 7 5 4 3 0 4 -1 17 28
RJ Barrett 30 4/6 1/2 7/8 0 3 3 4 2 1 2 1 -10 16 20
Brandon Ingram 32 5/7 1/2 2/2 0 0 0 0 4 0 2 1 -12 13 10
Jakob Poeltl 20 4/7 0/0 1/2 2 4 6 0 2 0 1 0 -2 9 10
Gradey Dick 16 3/8 2/4 2/2 2 0 2 0 1 0 2 1 -1 10 6
Sandro Mamukelashvili 20 2/8 1/6 2/2 1 5 6 1 2 0 1 0 -10 7 7
Ja'Kobe Walter 19 1/3 1/3 0/0 1 2 3 3 2 1 2 1 -9 3 7
Alijah Martin 4 1/2 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 2
Trayce Jackson-Davis 10 0/1 0/0 0/0 1 2 3 1 0 1 2 0 -15 0 2
Jamal Shead 24 0/5 0/3 0/0 0 2 2 3 1 1 4 0 -10 0 -3
Jamison Battle 4 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Total 32/75 10/32 21/23 11 24 35 22 20 7 16 8 95
Detroit Pistons / 113 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Cade Cunningham 30 9/14 6/11 4/6 0 7 7 9 1 3 3 1 26 28 38
Paul Reed 33 10/17 1/2 1/2 3 2 5 3 3 3 2 4 21 22 27
Duncan Robinson 24 4/8 2/5 3/4 0 4 4 1 4 1 1 1 17 13 14
Tobias Harris 31 4/9 1/4 3/4 2 9 11 0 1 0 0 1 13 12 18
Ausar Thompson 24 2/3 0/0 0/0 3 1 4 4 2 1 2 1 19 4 11
Caris LeVert 18 3/8 3/4 0/0 1 1 2 1 3 1 1 0 2 9 7
Kevin Huerter 21 4/9 1/3 0/0 1 2 3 0 3 0 1 0 5 9 6
Daniss Jenkins 17 3/9 0/1 2/3 2 1 3 1 1 0 2 0 -13 8 3
Javonte Green 16 0/4 0/2 3/3 3 1 4 2 0 0 1 0 4 3 4
Tolu Smith 15 1/3 0/0 1/3 2 1 3 2 2 0 1 0 -3 3 3
Marcus Sasser 4 1/1 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 1 0 -1 2 2
Bobi Klintman 4 0/2 0/1 0/0 0 0 0 0 1 1 0 0 -1 0 -1
Chaz Lanier 3 0/2 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
Total 41/89 14/34 17/25 17 29 46 24 21 10 15 8 113

Brooklyn – Indiana : 110-115

Brooklyn Nets / 110 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Nolan Traoré 32 8/13 2/3 2/4 0 2 2 8 5 1 5 0 12 20 19
Ziaire Williams 28 7/13 5/7 0/0 1 4 5 1 1 3 2 0 13 19 20
Day'Ron Sharpe 31 8/11 0/0 3/4 5 7 12 5 1 2 1 2 12 19 35
Egor Demin 32 3/8 3/7 4/4 0 5 5 5 2 1 1 1 12 13 19
Terance Mann 25 2/7 0/2 0/0 0 2 2 1 2 0 1 0 13 4 1
Danny Wolf 23 4/13 2/7 4/4 2 6 8 0 3 0 3 0 -18 14 10
Ben Saraf 17 4/6 0/1 4/6 0 4 4 2 3 0 1 0 -17 12 13
Drake Powell 20 1/4 1/3 3/4 0 1 1 1 1 0 2 1 -18 6 3
Jalen Wilson 16 1/7 1/3 0/0 1 1 2 0 0 1 0 0 -17 3 0
Ochai Agbaji 16 0/3 0/0 0/0 3 3 6 2 0 0 0 1 -17 0 6
Total 38/85 14/33 20/26 12 35 47 25 18 8 16 5 110
Indiana Pacers / 115 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jarace Walker 32 9/18 2/6 3/5 2 3 5 3 3 1 2 1 -8 23 20
Jay Huff 31 5/9 0/3 1/1 1 3 4 1 4 3 0 2 0 11 17
Kam Jones 31 5/12 1/6 0/0 1 1 2 6 0 0 4 0 -7 11 8
Ben Sheppard 19 3/6 3/5 0/0 0 1 1 4 0 1 0 0 -12 9 12
Kobe Brown 28 2/5 0/1 0/0 2 5 7 3 4 0 1 0 11 4 10
Micah Potter 27 6/8 1/2 6/8 2 10 12 1 1 1 0 2 0 19 31
Ethan Thompson 26 6/13 3/6 0/0 0 5 5 3 3 3 0 0 12 15 19
Taelon Peter 27 5/11 4/10 0/0 0 4 4 3 2 2 0 0 22 14 17
Quenton Jackson 19 4/10 1/3 0/0 1 1 2 5 1 0 3 0 7 9 7
Total 45/92 15/42 10/14 9 33 42 29 18 11 10 5 115

New Orleans – Miami : 111-123

New Orleans Pelicans / 111 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Zion Williamson 33 12/19 0/0 1/2 3 1 4 3 2 0 4 0 -18 25 20
Trey Murphy III 27 7/15 2/8 3/3 0 4 4 6 3 0 1 0 -13 19 20
Saddiq Bey 36 4/15 4/9 2/2 1 8 9 4 2 0 2 0 -21 14 14
Derik Queen 31 4/8 1/2 3/4 0 5 5 0 4 0 1 1 -17 12 12
Herbert Jones 33 3/6 1/3 0/0 0 4 4 2 4 2 4 1 -14 7 9
Jeremiah Fears 31 6/19 1/5 0/0 2 9 11 8 4 2 1 0 8 13 20
Bryce McGowens 21 2/5 1/3 7/8 0 1 1 3 2 1 0 0 1 12 13
Kevon Looney 14 3/5 0/0 0/0 3 6 9 0 2 0 0 1 4 6 14
Karlo Matkovic 14 1/1 1/1 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 10 3 4
Total 42/93 11/31 16/19 9 38 47 27 23 5 13 3 111
Miami Heat / 123 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Bam Adebayo 37 6/19 2/9 13/17 2 12 14 4 1 0 3 4 15 27 29
Kel'el Ware 27 7/15 2/3 0/0 7 5 12 0 2 1 0 2 18 16 23
Simone Fontecchio 27 5/14 4/12 1/1 2 2 4 1 3 2 1 0 23 15 12
Davion Mitchell 28 3/10 2/6 1/2 0 2 2 5 2 0 0 0 18 9 8
Myron Gardner 23 3/7 2/5 0/0 4 6 10 3 2 1 0 1 11 8 19
Jaime Jaquez Jr. 35 10/22 0/5 3/4 1 7 8 4 2 3 2 2 0 23 25
Kasparas Jakučionis 25 3/7 1/5 4/4 0 2 2 4 2 0 1 0 -3 11 12
Nikola Jovic 18 3/4 1/2 1/2 0 1 1 0 1 1 1 0 -10 8 7
Dru Smith 20 2/4 0/0 2/3 2 1 3 4 0 0 0 0 -12 6 10
Total 42/102 14/47 25/33 18 38 56 25 15 8 8 9 123

Utah – Sacramento : 121-93

Utah Jazz / 121 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jaren Jackson Jr. 22 8/13 1/3 6/7 0 4 4 2 2 1 2 1 27 23 23
Lauri Markkanen 21 7/14 1/4 4/4 3 4 7 3 2 1 0 0 15 19 23
Airious Bailey 31 5/9 3/6 0/0 2 2 4 4 2 0 0 0 7 13 17
Isaiah Collier 27 5/8 2/3 0/0 0 1 1 14 1 1 4 0 25 12 21
Jusuf Nurkic 26 4/6 0/1 0/0 0 9 9 4 3 1 2 0 7 8 18
Brice Sensabaugh 24 8/14 3/7 0/0 0 2 2 0 3 1 3 0 17 19 13
Vince Williams Jr. 21 3/6 3/5 0/0 2 6 8 3 1 0 1 1 3 9 17
Cody Williams 25 4/6 1/2 0/0 1 4 5 2 2 3 0 0 24 9 17
Kevin Love 16 2/5 1/3 0/0 0 9 9 1 0 0 2 0 24 5 10
Kyle Filipowski 8 1/3 0/1 2/2 0 2 2 1 2 1 3 0 -6 4 3
John Konchar 19 0/2 0/2 0/0 1 0 1 0 3 0 0 1 -3 0 0
Total 47/86 15/37 12/13 9 43 52 34 21 9 17 3 121
Sacramento Kings / 93 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
DeMar DeRozan 29 7/19 1/5 5/5 2 1 3 1 1 0 0 0 -21 20 12
Devin Carter 30 4/13 1/6 10/12 1 4 5 4 1 0 3 1 -13 19 15
Maxime Raynaud 28 3/7 0/1 1/1 1 3 4 1 2 1 0 1 -22 7 10
Precious Achiuwa 16 3/5 0/0 0/0 1 4 5 1 3 1 1 1 -9 6 11
Nique Clifford 38 1/15 0/5 4/5 3 5 8 6 1 2 2 0 -26 6 5
Doug McDermott 19 5/9 4/8 0/0 0 0 0 0 0 2 1 0 -6 14 11
Isaiah Stevens 20 4/6 0/1 0/0 1 0 1 4 1 2 2 0 -8 8 11
Daeqwon Plowden 33 2/11 1/7 2/2 3 3 6 4 1 1 1 0 -20 7 8
Dylan Cardwell 27 2/5 0/0 2/4 3 7 10 3 5 1 2 0 -15 6 13
Total 31/90 7/33 24/29 15 27 42 24 15 10 12 3 93

Denver – Memphis : 122-116

Denver Nuggets / 122 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Nikola Jokic 34 8/17 0/0 10/14 5 10 15 11 2 0 9 0 8 26 30
Jamal Murray 33 7/18 1/5 8/8 1 5 6 7 2 0 2 1 0 23 24
Christian Braun 39 6/8 0/0 2/2 0 7 7 6 3 0 2 0 12 14 23
Julian Strawther 25 5/9 1/4 0/0 0 1 1 2 3 1 0 0 -9 11 11
Cameron Johnson 29 2/7 1/3 0/0 0 4 4 1 3 1 0 0 -6 5 6
Tim Hardaway Jr. 28 7/8 4/5 3/4 0 3 3 0 2 0 0 0 12 21 22
Bruce Brown 29 4/6 2/3 0/0 0 3 3 2 2 0 0 0 4 10 13
Jonas Valanciunas 14 3/5 0/0 3/4 3 3 6 0 2 0 1 0 0 9 11
Jalen Pickett 9 1/3 1/2 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 9 3 2
Total 43/81 10/22 26/32 9 37 46 29 19 2 14 1 122
Memphis Grizzlies / 116 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
GG Jackson 28 6/12 3/5 6/7 2 3 5 3 0 0 1 1 3 21 22
Ty Jerome 21 4/11 3/7 8/9 0 1 1 7 2 1 0 1 3 19 21
Jaylen Wells 24 7/9 2/3 1/1 0 1 1 0 4 0 0 1 7 17 17
Jahmai Mashack 22 4/11 1/5 0/0 1 2 3 2 3 2 0 1 2 9 10
Kyle Anderson 18 4/5 0/0 0/0 2 1 3 1 6 1 0 0 3 8 12
Olivier-Maxence Prosper 23 6/7 2/3 0/0 1 4 5 0 4 1 0 0 -18 14 19
Taylor Hendricks 20 4/8 2/4 0/0 0 2 2 1 5 1 2 0 -5 10 8
Scotty Pippen Jr. 18 3/10 1/4 1/2 0 0 0 3 5 2 2 1 -7 8 4
Kentavious Caldwell-Pope 26 2/8 1/5 0/0 0 3 3 2 0 1 0 0 -8 5 5
Lawson Lovering 18 1/2 0/0 1/2 2 2 4 0 3 2 1 0 -3 3 6
Cam Spencer 22 1/8 0/3 0/0 0 2 2 9 0 1 0 0 -7 2 7
Total 42/91 15/39 17/21 8 21 29 28 32 12 6 5 116

