Le six à la suite pour les Spurs face aux Warriors

En démonstration face aux Lakers la veille, les Spurs peinent à se mettre en route et les Warriors en profitent. L’adresse de Draymond Green (17 points, 12 rebonds, 8 passes), Moses Moody (17 points) et Brandin Podziemski (16 points) leur donne le contrôle des opérations (23-14). Après Victor Wembanyama (26 points, 9 rebonds), c’est De’Aaron Fox (27 points, 8 passes), auteur de 12 points dans les trois dernières minutes du premier quart-temps, qui permet aux Spurs de limiter la casse (38-31).

L’adresse longue distance de Golden State ne faiblit pas. Après Moody et Podziemski, c’est au tour de Quinten Post (12 points) de régler la mire (54-41). Mais dans le sillage de Wemby, les Spurs rentrent petit à petit dans leur match. Leur défense hausse le ton et seul Gary Payton II (10 points, 5 passes), toujours opportuniste en ligne de fond, arrive à trouver la faille. Une faute sur un tir à 3-points de Devin Vassell juste avant la mi-temps permet aux Spurs de rentrer aux vestiaires sur un 12-5 pour rester au contact (67-63).

Les Spurs restent en embuscade

Les Warriors reprennent immédiatement l’ascendant en début de deuxième mi-temps. Moses Moody et De’Anthony Melton (17 points, 7 passes) font trois sur trois de loin pour infliger un 9-0 à leur adversaire (76-63) ! Les Spurs tentent de réagir, mais leur attaque manque de rythme. Ils enchaînent les tirs manqués à 3-points alors qu’en face, un bras roulé de Pat Spencer et un backdoor de Gui Santos donnent 16 points d’avance à Golden State (86-70).

Avec Victor Wembanyama, Stephon Castle et De’Aaron Fox sur le banc, c’est Keldon Johnson (21 points) qui relance San Antonio. Il marque sept points de suite pour lancer un 11-0 qui force Steve Kerr à prendre un temps-mort (86-81). Quinten Post stoppe l’hémorragie, mais un tir au buzzer du quart-temps de Fox met les deux équipes dos à dos (94-94).

Les Spurs continuent sur leur lancée. Wemby envoie Harrison Barnes au dunk, il efface un tir de Pat Spencer, finit un alley-oop et marque à 3 points pour enfoncer le clou (106-96) ! Les Warriors tentent de revenir, mais rien n’y fait. Le duel Fox–Wemby assure et San Antonio enchaîne une sixième victoire de suite avant la pause du All-Star Game.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les dix minutes qui ont changé la donne. Avec des Spurs en dedans, en manque de rythme pendant deux quart-temps et demi et à -16, Mitch Johnson a trouvé son détonateur en la personne de Keldon Johnson. Alors que les Warriors perdaient leur adresse de loin, l’ailier a marqué sept points de suite pour remettre son équipe à l’endroit. Dylan Harper et De’Aaron Fox lui emboitent alors le pas, avec que Victor Wembanyama ne termine de mettre les Warriors K.O. En dix minutes à cheval sur les 3e et 4e quart temps, San Antonio a passé un 36-10 à Golden State pour inverser la tendance.

– Le duel Victor Wembanyama – Draymond Green. Lors des deux premiers face-à-face entre les deux équipes en novembre à San Antonio, Wemby et Green s’étaient livré deux duels intenses. Cette nuit, la star des Warriors était de nouveau au rendez-vous. Il s’est coltiné la perche française pendant tout le match, tout en terminant aux portes d’un triple double (17 points, 12 rebonds, 8 passes). Victor Wembanyama a lui fait preuve d’un calme olympien et a choisi ses moments pour faire mal aux Warriors. Il a fini avec 26 points, 9 rebonds, 4 passes, et 2 contres.

– Les Warriors ont manqué de jus. Comme lors des derniers matchs, les joueurs de Steve Kerr se sont battus comme de beaux diables pour compenser les nombreuses absences. Malgré six joueurs à 10 points ou plus et 37 passes décisives, ils ont manqué de jus lors des 18 dernières minutes du match. Leur belle adresse du début de match a disparu et leur défense a du mal à contrôler les vagues à répétition de San Antonio. Ils devraient retrouver Stephen Curry et Kristaps Porzingis après le week-end du All-Star Game.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.