Avec un Wemby stratosphérique, les Spurs démolissent les Lakers

Privés de leur “Big Three”, les Lakers n’ont pas pesé lourd face aux Spurs qui viennent s’imposer 136-108 à La Cypto.com Arena. Victor Wembanyama a été royal avec 40 points, dont 17 d’affilée en 1er quart-temps, mais aussi 12 rebonds en… 26 minutes !

Justement, c’est Wemby qui a donné le ton à la rencontre avec le meilleur quart-temps de sa carrière. Dunk, spin-move, 3-points… Toute la palette y passe, et après 2 minutes et 30 secondes, les Spurs mènent déjà 14-4.

Côté Lakers, Jaxson Hayes et Jake LaRavia font ce qu’ils peuvent, mais il n’y a déjà qu’une équipe sur le terrain. Ou plutôt un joueur puisque Victor Wembanyama plante carrément 17 points de suite ! Comme De’Aaron Fox vole ballon sur ballon, après douze minutes, les Spurs mènent déjà 47-30 !

Le crash de Stephon Castle

Et la suite est du même acabit. Wemby ne faiblit et il continue son festival. Le public des Lakers lâche des “wow” admiratifs, et Stephon Castle s’en va bâcher Rui Hachimura en très haute altitude. Sauf qu’il se blesse en retombant, et on ne le reverra plus par la suite. Il n’y a déjà plus de match, et le seul intérêt de la rencontre est de voir où va s’arrêter Wembanyama. A la pause, les Spurs mènent de 29 points (84-55), et le Français en est déjà à 37 points.

Le Français, et les Spurs en général, vont se contenter de gérer la deuxième mi-temps avec un écart qui va se stabiliser autour des 30 points. Le seul intérêt est de voir Bronny James se dégourdir les jambes, ou d’apprécier l’activité de Carter Bryant.

Beaucoup auraient aimé voir Wemby aller chercher son record en carrière, mais les Spurs sont en back-to-back, et Mitch Johnson a préféré reposer son jouer vedette. Au final, les Spurs s’imposent 136-108, et rendez-vous ce soir à San Francisco pour la rencontre face aux Warriors. Objectif : une 6e victoire de suite !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Pas d’All-NBA Teams. Laissé au repos, LeBron James ne décrochera pas une nouvelle sélection dans les All-NBA Teams. Cette nuit face aux Spurs, le « King » a ainsi manqué son 18e match de la saison alors que la limite est fixée à 17 pour être éligible aux différentes distinctions en fin de saison.

– Castle cassé. Mal retombé après son contre monstrueux sur Rui Hachimura, Stephon Castle est d’abord resté au sol, puis il a difficilement quitté le terrain. Selon le staff, c’est la bassin qui est touché, mais rien de grave. On ne devrait toutefois pas le voir ce soir face aux Warriors.

– Wemby sur une autre planète. Auteur de 25 points, dont 17 d’affilée, dans le premier quart-temps, Victor Wembanyama a signé le meilleur quart-temps de sa jeune carrière. Il atteint la pause avec 37 points et depuis la mise en place du “play-by-play’ en 1997, aucun joueur des Spurs n’avait atteint ce total. Au passage, il devient le 1er joueur de l’histoire à cumuler 40 points et 12 rebonds en 26 minutes. Personne n’avait été aussi performant en aussi peu de temps.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.