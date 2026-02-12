Les Celtics en démonstration face aux Bulls

Une semaine après s’être entendus au sujet d’un transfert, entre Nikola Vucevic et Anfernee Simons, les Celtics et les Bulls se retrouvaient pour la troisième fois de la saison, au TD Garden.

L’occasion pour Boston de se relancer, après sa lourde défaite de dimanche face à New York, en écrasant Chicago sans forcer (124-105). Avec 26 points et 8 passes de Payton Pritchard, 24 points de Jaylen Brown ou encore 19 points et 11 rebonds de Nikola Vucevic.

Tout s’est joué en première période dans cette partie. Le temps pour les Celtics de faire parler leur supériorité à 3-points, dans la peinture et au rebond. Si Jaylen Brown les a mis sur de bons rails, c’est surtout le duo Pritchard/Vucevic en sortie de banc qui les a aidés à terminer le premier quart-temps sur un 14-4. Avant d’entamer le deuxième par un 18-4, toujours sous l’impulsion de Payton Pritchard, cette fois-ci épaulé par Jordan Walsh et Sam Hauser.

Largement aux commandes à la pause (72-44), grâce à une meilleure exécution en attaque mais aussi en défense, Boston s’est ensuite permis de se relâcher quelque peu. Laissant Chicago faire jeu égal, et même dominer par séquences, mais lui infligeant malgré tout une sixième défaite consécutive.

Un match rondement mené de la part de la deuxième meilleure équipe de l’Est, qui peut maintenant savourer son All-Star Break.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un soir de retrouvailles. Il y a encore une semaine, Nikola Vucevic se trouvait à Chicago et Anfernee Simons à Boston. Sept jours plus tard, les deux joueurs ont « switché » et c’est donc Vucevic qui repart de cette opposition avec le sourire, contrairement à Simons. « Vooch » a d’ailleurs eu un rôle clé dans cette rencontre, avec son « double-double » en sortie de banc et sa capacité à briller dans plusieurs secteurs de jeu. Ce qui a notamment permis aux Celtics de creuser leur écart en première mi-temps.

– Boston passera le All-Star Break à la 2e place. Même sans Jayson Tatum, les Celtics peuvent se réjouir de constater qu’ils comptent 35 victoires en 54 matches. Se hissant, par conséquent, à la 2e place de la conférence Est, juste devant les Knicks et les Cavaliers (mais à encore cinq matches et demi des Pistons). La première partie de saison est donc une franche réussite dans le Massachusetts et on a déjà hâte d’être à la deuxième, afin de voir si le retour de blessure d’un ailier All-Star peut venir gonfler les chances de titre de cette équipe.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.