Les Hornets doublent les Hawks au classement

Après la défaite face aux Pistons qui avait mis fin à leur série de neuf victoires consécutives, les Hornets étaient de retour sur les parquets pour recevoir Atlanta. Une rencontre que les Frelons disputaient sans Moussa Diabate et Miles Bridges, suspendus à cause de l’échauffourée survenue lors de l’affrontement contre Detroit.

En ce début de match, les deux attaques brillent et Zaccharie Risacher (5 points, 3 rebonds) en profite pour lancer son match avec un panier primé (17-17). Du côté de Charlotte, c’est Kon Knueppel (18 points, 6 rebonds, 4 passes) qui est bien en jambes. Le rookie débute la partie avec un 4/4 de loin. Portés par cette adresse derrière l’arc, les locaux creusent l’écart et prennent dix points d’avance après un tir primé de Tre Mann (35-25).

Dans les premières minutes du deuxième quart-temps, les Hornets continuent d’être adroits. LaMelo Ball (24 points, 6 passes) et Brandon Miller (31 points, 9 rebonds) plantent à 3-points avant que Charlotte ne tombe en panne. Pendant plus de sept minutes, les hommes de Charles Lee ne réussissent plus un tir malgré leurs nombreuses tentatives derrière l’arc. Atlanta en profite pour passer un 12-0 et revenir à quatre longueurs, mais Sion James redonne un peu d’air aux siens juste avant la mi-temps avec un panier derrière l’arc (58-49).

Charlotte plie, mais ne rompt pas

La maladresse de ce deuxième acte n’entache pas la confiance des Hornets et surtout pas celle de LaMelo Ball. Le meneur débute la seconde période avec deux tirs de loin. Sur une remise en jeu ligne de fond, il envoie Brandon Miller au “alley-oop”. Juste après, l’arrière écrase un dunk sur la tête d’Onyeka Okongwu. Il faut attendre le quatrième quart-temps pour voir Atlanta revenir dans le match.

BRANDON MILLER TAKES FLIGHT AND SLAMS IT HOME ✈️ pic.twitter.com/TnheSh05jf — NBA (@NBA) February 12, 2026

Dans les deux dernières minutes de la rencontre, Jalen Johnson (19 points, 13 rebonds, 9 passes) et Onyeka Okongwu ramènent les Hawks à un point (108-107). Cependant, sur la possession suivante, ce dernier perd le ballon. Les joueurs de Quin Snyder sont contraints d’envoyer Kon Knueppel tirer deux lancers-francs que le rookie ne manque pas.

Avec trois points de retard et vingt secondes à jouer, Atlanta a une chance d’arracher une prolongation. Le ballon arrive dans les mains d’Onyeka Okongwu. Bien défendu par Brandon Miller, il se manque à 3-points, et Charlotte s’impose 110 à 107.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Vivre par le tir à 3-points. Les Hornets se situent parmi les cinq équipes qui prennent le plus de tirs à 3-points cette saison et face à Atlanta, ils n’ont pas failli à leur réputation. Dès le début de la rencontre, les Frelons creusent l’écart grâce à une pluie de tirs à longue distance. Si dans le deuxième acte, l’adresse manque, Charlotte continue d’insister et retrouve de la réussite dans le troisième quart-temps. Cependant, cette envie de tirer à 3-points a failli leur coûter cher en fin de match. Alors qu’Atlanta revenait au score, les Hornets ont insisté derrière l’arc à l’image de cette tentative de LaMelo Ball sur une jambe dans les dernières minutes. Finalement, les joueurs de Charles Lee se sont imposés au terme d’une soirée où 51 de leurs 88 tirs ont été pris derrière l’arc pour 37 % de réussite.

– Le festival de Brandon Miller. Face aux Hawks, Brandon Miller s’est amusé. D’abord, en première mi-temps, il y a cette action où il efface Zaccharie Risacher pour réussir un “stepback” à 3-points. L’arrière croise à nouveau le Français dans le troisième quart-temps quand il écrase cet “alley-oop” envoyé par LaMelo Ball juste devant l’ailier d’Atlanta. Quelques minutes plus tard, c’est au tour d’Onyeka Okongwu de se prendre un “poster”. Brandon Miller finit ainsi la partie avec 31 points à 10/26 au tir et 5/14 de loin.

– Troisième défaite de suite pour Atlanta. Moins de cinq jours après avoir connu une première défaite face à Charlotte, les Hawks ont, une nouvelle fois, rendu les armes contre ces mêmes Hornets. Cette défaite n’arrange pas les comptes des Géorgiens qui voit leurs adversaires du soir prendre la neuvième place de l’Est. Avec 26 victoires pour 30 défaites, les Hawks comptent désormais une défaite de plus que Charlotte (26 victoires, 29 défaites).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.