Les sanctions sont tombées : sept matchs de suspension pour Isaiah Stewart, quatre pour Moussa Diabaté !

La NBA vient de livrer son verdict suite à la bagarre entre les Hornets et les Pistons. Et c’est Isaiah Stewart qui prend le plus cher puisque l’ailier fort est suspendu sept matchs, pour « avoir quitté le banc, s’être agressivement immiscé dans une altercation sur le terrain et s’être battu », a annoncé James Jones, directeur des opérations basket de la ligue. La durée de la suspension d’Isaiah Stewart est en partie motivée par ses antécédents…

Miles Bridges et Moussa Diabaté ont chacun été suspendus quatre matchs « pour s’être battus et avoir aggravé l’altercation » quand Jalen Duren a été suspendu deux matchs « pour avoir déclenché l’altercation ».

« Les émotions étaient fortes », avait expliqué le pivot des Pistons, à l’origine de l’embrouille puisque c’est son duel très physique avec Moussa Diabaté qui avait dégénéré. « En fin de compte, nous aimerions que cela reste du basket, mais il arrive parfois des choses. Tout le monde jouait simplement à fond. »

Cette suspension n’empêchera toutefois pas Jalen Duren de participer à son premier All-Star Game.

Son coéquipier, Isaiah Stewart, paye de son côté l’accumulation de gestes antisportifs. Il y a deux ans, il avait notamment frappé Drew Eubanks avant même le début de la rencontre face à Phoenix.

Côté financier, Bobby Marks précise de son côté que ces suspensions vont coûter précisément 724 138 dollars à Isaiah Stewart, 689 655 dollars à Miles Bridges, 89 423 dollars à Jalen Duren et 62 641 dollars à Moussa Diabaté.