Ça a chauffé fort entre Moussa Diabaté, Jalen Duren, Miles Bridges et Isaiah Stewart

Dans les bureaux de la NBA, on n’a sans doute pas aimé les images de cette rencontre entre Hornets et Pistons.

Car alors que ça chauffait déjà entre Jalen Duren et Moussa Diabaté, les choses ont carrément dégénéré suite à une grosse faute du Français. Les deux pivots se sont retrouvés tête contre tête, avant que le joueur des Pistons ne mette sa main sur le visage de son adversaire, qui a alors dégoupillé et tenté de frapper le All-Star.

Il a fallu que plusieurs joueurs et membres du staff interviennent pour contenir l’intérieur tricolore, alors que Miles Bridges faisait l’inverse… et qu’Isaiah Stewart se mêlait évidemment à l’affaire en venant du banc.

Résultat : Moussa Diabaté, Jalen Duren, Miles Bridges et Isaiah Stewart ont tous les quatre été expulsés !

« Les émotions étaient fortes », a réagi Jalen Duren. « En fin de compte, nous aimerions que cela reste du basket, mais il arrive parfois des choses. Tout le monde jouait simplement à fond. »

Le pivot de Detroit assure que les équipes adverses essayent désormais de « déstabiliser » les Pistons de la sorte.

« Ce ne sont pas nos gars qui ont commencé et qui ont dépassé les bornes ce soir »

« Ce n’est pas la première fois que des gens essaient d’être particulièrement agressifs avec nous et de nous provoquer », a-t-il déclaré. « Mais en tant que groupe, nous avons plutôt bien géré cette énergie et cette intensité. Au final, les émotions étaient fortes, tout le monde était compétitif. Ce genre de choses arrive. »

Du côté des Hornets, les protagonistes ne se sont pas exprimés face à la presse, Miles Bridges présentant de son côté ses excuses aux fans des Hornets sur Instagram, tout en expliquant vouloir toujours protéger ses coéquipiers.

Charles Lee s’en voulait également, alors que le coach a été expulsé dans le quatrième quart-temps du match…

« Nos gars font face à beaucoup de choses, mais ce ne sont pas eux qui ont commencé, ce ne sont pas eux qui ont dépassé les bornes ce soir », a assuré de son côté JB Bickerstaff. « Il était clair, à cause de la frustration et de ce que réalisait J.D. [Duren], qu’ils avaient dépassé les bornes. Je déteste que cela ait dégénéré à ce point. Ce n’est pas quelque chose que l’on souhaite voir, mais si quelqu’un vous donne un coup de poing, vous avez la responsabilité de vous protéger. C’est ce qui s’est passé ce soir. Si vous revoyez les vidéos, ce sont eux qui ont franchi la ligne, et notre joueur a dû se défendre. »

Désormais, c’est à la NBA de parler et on peut parier qu’il y aura quelques suspensions, notamment pour Moussa Diabaté et Isaiah Stewart car s’il y a une chose que la Grande Ligue n’aime pas, ce sont les bagarres.