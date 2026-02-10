Matchs
Detroit stoppe la série des Hornets dans un duel sous haute tension

Fin de série pour les Hornets, battus 110-104 par les Pistons à la maison dans un match marqué par une bagarre impliquant Moussa Diabaté, et quatre expulsions, avant celle de l’entraîneur de Charlotte, Charles Lee.

Les Pistons face aux Hornets
C’est malheureusement ce qui restera en premier de ce duel entre Charlotte et Detroit. Deux castagnes, quatre expulsions puis celle du coach des Hornets, qui a assisté depuis le vestiaire à la fin de série de son équipe, battue au métier par les hommes de Cade Cunningham (33 points, 7 passes décisives).

Malgré une entame difficile, Charlotte a réussi à prendre le dessus grâce à un Brandon Miller entreprenant et un 2/2 de loin pour Kon Knueppel puis Grant Williams afin de créer un premier écart dès le début du deuxième quart-temps (36-29). Les Hornets ont surfé sur leur adresse extérieure en alignant un 9/10 et on conservé leur avantage grâce au trio Ball-Mann-Miller, toujours à 3-points (55-47).

Detroit a sifflé la fin de la récréation en terminant la première mi-temps par un 14-2 en trois minutes, avec un Jalen Duren déjà omniprésent, sur son 4/4 au lancer ou ses deux passes décisives pour Duncan Robinson (57-61).

Detroit costaud jusqu’au bout

Le pivot des Pistons a poursuivi son chantier en scorant 7 points dès la reprise avant d’être expulsé pour son embrouille avec Moussa Diabaté (62-70).

À son tour, Detroit a mené la danse dans un climat tendu, s’appuyant sur les 3-points de Paul Reid et Duncan Robinson puis sur les deux paniers de suite de Cade Cunningham pour compter jusqu’à 16 longueurs d’avance (72-88).

Charlotte a tenté deux retours, et a fini par entrevoir le jour après deux flèches à 3-points de Kon Knueppel et un lay-up de LaMelo Ball, ce malgré l’expulsion de Charles Lee pour un coup de sang sur l’arbitrage (96-102).

Les quatre points de Brandon Miller ont fait monter la température mais Tobias Harris s’est chargé de calmer tout le monde au poste bas en isolation, sanctionnant deux tirs ouverts à 3-points ratés par Brandon Miller et Kon Knueppel (100-106). Suffisant pour sécuriser la victoire, scellée par deux ultimes lancers de Cade Cunningham et stopper la série des Hornets (104-110).

CE QU’IL FAUT RETENIR

Fin de série pour les Hornets. Charlotte s’arrête à neuf victoires de suite et c’est déjà une très belle performance pour une équipe qui commence enfin à révéler ses talents, et a réussi à défier Detroit dans les yeux tout au long de la rencontre. Il fallait remonter à 27 ans pour retrouver pareille série dans l’histoire de la franchise.

La tension au max, deux embrouilles et un coach expulsé ! La situation a été à deux doigts de virer à la catastrophe lorsque Moussa Diabaté et Jalen Duren en sont venu aux mains au début du troisième quart-temps. Le pivot des Pistons n’a cessé de provoquer le Français qui a fini par répondre, et il a fallu bon nombre d’officiels et assistants pour les séparer. Miles Bridges s’en est ensuite mêlé en se montrant agressif envers Jalen Duren, et Isaiah Stewart s’est évidemment ensuite joint aux débats.

Cade Cunningham imperturbable. Un match de patron de plus pour le leader des Pistons, qui a surnagé dans les moments difficiles et a su mettre les paniers importants en deuxième mi-temps pour assurer la victoire.

Charlotte Hornets / 104 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Brandon Miller 36 8/18 4/10 4/4 1 2 3 3 3 2 3 1 -5 24 20
LaMelo Ball 29 8/22 4/12 0/0 1 3 4 4 5 0 3 0 -12 20 11
Kon Knueppel 34 6/13 5/11 3/3 1 4 5 3 0 0 0 1 -9 20 22
Miles Bridges 20 1/6 0/3 4/4 0 4 4 1 1 0 3 0 -21 6 3
Moussa Diabate 19 0/1 0/0 0/0 2 4 6 0 1 0 2 0 -13 0 3
Grant Williams 25 3/6 2/3 4/4 2 0 2 5 4 1 1 1 9 12 17
Ryan Kalkbrenner 17 3/4 0/0 0/0 2 2 4 0 1 0 0 0 2 6 9
Sion James 23 2/3 2/3 0/0 0 2 2 3 3 0 4 0 -3 6 6
Josh Green 23 1/3 1/2 2/2 2 3 5 1 3 0 1 0 12 5 8
Tre Mann 14 2/6 1/3 0/0 0 4 4 2 3 1 1 0 10 5 7
Total 34/82 19/47 17/17 11 28 39 22 24 4 18 3 104
Detroit Pistons / 110 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Cade Cunningham 37 12/27 2/6 7/7 1 8 9 7 4 1 3 0 14 33 32
Duncan Robinson 24 8/10 1/3 1/2 0 3 3 4 1 0 1 0 27 18 21
Jalen Duren 20 5/7 0/0 5/5 2 3 5 2 2 1 1 0 15 15 20
Tobias Harris 35 4/11 1/4 2/2 0 5 5 2 0 1 1 1 15 11 12
Ausar Thompson 25 3/8 0/0 0/0 5 3 8 2 4 2 1 0 3 6 12
Paul Reed 18 3/5 1/1 5/8 3 0 3 1 3 2 1 2 -7 12 14
Caris LeVert 23 2/4 0/2 1/2 1 1 2 1 2 2 1 1 -19 5 7
Javonte Green 15 1/5 0/4 2/2 0 0 0 0 1 0 0 0 -6 4 0
Daniss Jenkins 19 2/6 0/2 0/0 1 2 3 1 2 2 1 0 4 4 5
Isaiah Stewart 11 1/2 0/1 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 -12 2 1
Kevin Huerter 13 0/2 0/2 0/0 1 2 3 1 0 1 0 0 -4 0 3
Total 41/87 5/25 23/28 14 27 41 21 20 12 10 4 110

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Par Romain Davesne
