Detroit stoppe la série des Hornets dans un duel sous haute tension



C’est malheureusement ce qui restera en premier de ce duel entre Charlotte et Detroit. Deux castagnes, quatre expulsions puis celle du coach des Hornets, qui a assisté depuis le vestiaire à la fin de série de son équipe, battue au métier par les hommes de Cade Cunningham (33 points, 7 passes décisives).

Malgré une entame difficile, Charlotte a réussi à prendre le dessus grâce à un Brandon Miller entreprenant et un 2/2 de loin pour Kon Knueppel puis Grant Williams afin de créer un premier écart dès le début du deuxième quart-temps (36-29). Les Hornets ont surfé sur leur adresse extérieure en alignant un 9/10 et on conservé leur avantage grâce au trio Ball-Mann-Miller, toujours à 3-points (55-47).

Detroit a sifflé la fin de la récréation en terminant la première mi-temps par un 14-2 en trois minutes, avec un Jalen Duren déjà omniprésent, sur son 4/4 au lancer ou ses deux passes décisives pour Duncan Robinson (57-61).

Detroit costaud jusqu’au bout

Le pivot des Pistons a poursuivi son chantier en scorant 7 points dès la reprise avant d’être expulsé pour son embrouille avec Moussa Diabaté (62-70).

À son tour, Detroit a mené la danse dans un climat tendu, s’appuyant sur les 3-points de Paul Reid et Duncan Robinson puis sur les deux paniers de suite de Cade Cunningham pour compter jusqu’à 16 longueurs d’avance (72-88).

Charlotte a tenté deux retours, et a fini par entrevoir le jour après deux flèches à 3-points de Kon Knueppel et un lay-up de LaMelo Ball, ce malgré l’expulsion de Charles Lee pour un coup de sang sur l’arbitrage (96-102).

Les quatre points de Brandon Miller ont fait monter la température mais Tobias Harris s’est chargé de calmer tout le monde au poste bas en isolation, sanctionnant deux tirs ouverts à 3-points ratés par Brandon Miller et Kon Knueppel (100-106). Suffisant pour sécuriser la victoire, scellée par deux ultimes lancers de Cade Cunningham et stopper la série des Hornets (104-110).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Fin de série pour les Hornets. Charlotte s’arrête à neuf victoires de suite et c’est déjà une très belle performance pour une équipe qui commence enfin à révéler ses talents, et a réussi à défier Detroit dans les yeux tout au long de la rencontre. Il fallait remonter à 27 ans pour retrouver pareille série dans l’histoire de la franchise.

– La tension au max, deux embrouilles et un coach expulsé ! La situation a été à deux doigts de virer à la catastrophe lorsque Moussa Diabaté et Jalen Duren en sont venu aux mains au début du troisième quart-temps. Le pivot des Pistons n’a cessé de provoquer le Français qui a fini par répondre, et il a fallu bon nombre d’officiels et assistants pour les séparer. Miles Bridges s’en est ensuite mêlé en se montrant agressif envers Jalen Duren, et Isaiah Stewart s’est évidemment ensuite joint aux débats.

̀ Jalen Duren chauffe Moussa Diabate , qui pète les plombs. Miles Bridges s'en mêle, puis Isaiah Stewart aussi. à l'arrivée.pic.twitter.com/sMN6kXCb63 — Basket USA (@basketusa) February 10, 2026

– Cade Cunningham imperturbable. Un match de patron de plus pour le leader des Pistons, qui a surnagé dans les moments difficiles et a su mettre les paniers importants en deuxième mi-temps pour assurer la victoire.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.