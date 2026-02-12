Matchs
Kawhi Leonard terrasse les Rockets dans les dernières secondes

NBA – Muselé pendant trois quart-temps, Kawhi Leonard assomme les Rockets dans le 4e quart-temps pour une victoire 105-102 des Clippers.

kawhi leonardBattus la veille par ces mêmes Rockets, les Clippers remportent cette deuxième manche de back-to-back grâce à l’inévitable Kawhi Leonard, auteur du panier de la gagne à deux secondes de la fin.

Devant un public clairsemé, Houston avait pourtant parfaitement entamé la partie. Après avoir souffert en première mi-temps la veille face aux Clippers, les Rockets ont cette fois affiché un tout autre visage dès le début. Le ballon circule bien, les tirs sont sélectionnés avec discipline, et l’équipe domine au rebond. En face, Kawhi Leonard est muselé et les Rockets mènent de sept points après 12 minutes et de 10 à la pause (56-46).

Grâce à cette dynamique, Houston va prendre jusqu’à 15 points d’avance, et mène encore de 13 unités en fin de troisième quart-temps. Mais un premier tournant se produit lorsque les Clippers enclenche un 12-0 pour revenir à 76-75 à onze minutes du terme. Pas tout à fait sonnés, les Rockets répliquent et reprennent cinq points d’avance sauf que les Clippers signent un nouveau 12-0, dont neuf inscrits par Leonard, pour passer devant 87-80 à huit minutes de la fin. Limité à 8 points après trois quart-temps, Leonard a pris le match en main.

L’instant Kawhi

Le chassé-croisé s’est alors intensifié. Houston a répondu par un 13-4, avec sept points de Kevin Durant, reprenant l’avantage 93-91 à 4 minutes 30 de la fin. Les Clippers ont ensuite provoqué des fautes et inscrit cinq lancers-francs consécutifs pour mener 98-95.

Kevin Durant a égalisé d’un tir primé dans le corner, mais Kawhi Leonard a redonné l’avantage aux siens sur la ligne, avant qu’un dunk de John Collins ne porte le score à 102-98 à environ 1 minute 30 de la fin.

Dans les dernières secondes, le suspense s’est encore accentué. Menés de quatre points, les Rockets ont vu Durant inscrire un lancer-franc, puis Alperen Sengun réduire l’écart à 102-101 à 43 secondes du terme. Après un tir manqué de Leonard, Jabari Smith Jr. a capté le rebond, offrant une nouvelle chance à Houston, puis Sengun a égalisé sur la ligne des lancers-francs à 7 secondes de la fin (102-102).

Mais Kawhi Leonard a eu le dernier mot. Après un temps-mort, il inscrit un fadeaway tout en étant victime d’une faute. Il transforme le lancer-franc avec deux secondes au chrono pour donner trois points d’avance aux Clippers (105-102). La tentative finale de Tari Eason pour égaliser n’a pas trouvé la cible.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Balles perdues. Malgré une première mi-temps maîtrisée, Houston a multiplié les pertes de balle : 21 au total, dont six dans le quatrième quart-temps pour offrir 23 points aux Clippers. Les Californiens ont également dominé en transition (22 points contre seulement 2 pour Houston), un contraste frappant alors que les Rockets n’avaient inscrit aucun point en contre-attaque dans les trois premiers quarts-temps.

La série de Kawhi. Auteur de 27 points, dont 19 dans le dernier quart-temps, Kawhi Leonard prolonge sa belle série de matches à 20 points ou plus. C’est son 33e match de suite, et sa capacité à prendre le match en main dans le 4e quart-temps est impressionnante.

Houston Rockets / 102 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Kevin Durant 36 7/15 3/9 4/5 1 7 8 6 1 0 8 1 6 21 19
Alperen Sengun 29 7/16 0/1 2/4 5 4 9 6 5 0 2 3 -5 16 21
Jabari Smith Jr. 36 6/12 2/7 2/2 2 10 12 0 0 0 2 0 -8 16 20
Tari Eason 34 4/13 2/8 3/3 0 2 2 3 1 0 1 0 1 13 8
Amen Thompson 41 5/8 0/1 2/2 4 2 6 5 2 1 3 0 -2 12 18
Reed Sheppard 25 6/13 5/10 0/0 0 2 2 4 1 1 2 1 -4 17 16
Jae'Sean Tate 13 2/3 0/0 0/0 0 1 1 1 1 1 2 0 -2 4 4
Clint Capela 16 1/2 0/0 1/2 1 4 5 0 2 0 0 4 5 3 10
Josh Okogie 10 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 4 0 1 0 -6 0 -1
Total 38/82 12/36 14/18 13 32 45 25 17 3 21 9 102
LA Clippers / 105 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Kawhi Leonard 33 9/20 1/5 8/9 3 9 12 4 2 4 4 0 3 27 31
Kris Dunn 37 6/10 4/6 0/1 0 2 2 6 5 1 1 0 7 16 19
Brook Lopez 37 6/10 3/7 0/0 0 1 1 3 1 2 1 2 2 15 18
Derrick Jones Jr. 30 4/8 2/4 2/2 0 1 1 3 2 1 0 2 5 12 15
John Collins 35 6/11 0/2 0/0 1 5 6 1 1 1 1 0 -7 12 14
Bennedict Mathurin 31 3/10 1/3 9/10 0 3 3 3 1 3 1 1 6 16 17
Jordan Miller 17 2/5 0/1 0/0 1 2 3 0 1 0 1 0 3 4 3
Kobe Sanders 10 0/2 0/0 3/4 0 1 1 1 1 1 0 0 -3 3 3
Yanic Konan Niederhauser 10 0/1 0/0 0/0 2 1 3 0 1 0 0 2 -1 0 4
Total 36/77 11/28 22/26 7 25 32 21 15 13 9 7 105

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Par Fabrice Auclert
