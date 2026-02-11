Les Rockets distancent les Clippers dans le quatrième quart-temps

Ce mardi avait lieu la première manche du “back-to-back” entre Clippers et Rockets au Toyota Center de Houston. Les premières minutes de la partie sont une opposition de styles entre les deux équipes. D’un côté, les Texans misent sur le tir à 3-points tandis que les Californiens insistent sur le jeu dans la raquette.

Lorsque Bennedict Mathurin (9 points, 7 rebonds) réalise sa première entrée en jeu sous les couleurs des Clippers, il trouve immédiatement Derrick Jones Jr. qui est ouvert à 3-points. Toutefois, après douze minutes de jeu, les Rockets mènent d’un point (27-26).

Une avance qui ne dure pas puisque Kawhi Leonard (24 points, 8 rebonds) redonne l’avantage aux siens avec un tir à mi-distance pour ouvrir le deuxième quart-temps. Les deux équipes continuent de se rendre coup pour coup et finalement ce sont les hommes de Tyronn Lue qui dominent les débats au moment de rejoindre les vestiaires (52-51).

Après la pause, les locaux commencent à se donner de l’air. Un panier à 3-points de Reed Sheppard leur donne six points d’avance et à la fin du troisième quart-temps, Alperen Sengun réussit deux paniers dans la raquette (78-72).

Les Clippers craquent en fin de match

Les Voiliers sont sous l’eau et Dorian Finney-Smith les enfonce un peu plus en réussissant son seul tir à 3-points de la soirée. Dans la foulée, Amen Thompson profite d’une perte de balle de Yanic Konan-Niederhauser pour finir en contre-attaque.

À l’inverse, l’attaque des Clippers n’y est plus. Il faut attendre plus de quatre minutes dans ce dernier acte et un “and one” de Bennedict Mathurin pour voir Los Angeles réussir son premier panier dans le jeu (89-76). Sauf que le mal est déjà fait et les Rockets prennent plus de 15 points d’avance après un tir lointain de Reed Sheppard sur la tête de Brook Lopez. Tyronn Lue décide d’ouvrir son banc, l’occasion pour Isaiah Jackson, récupéré dans le transfert d’Ivica Zubac, de jouer ses premières minutes avec les Clippers.

Étonnamment, les visiteurs ne rendent pas les armes et reviennent même à sept points à trois minutes du terme. Un sursaut d’orgueil qui ne change pas l’issue de ce match puisque les Rockets ne tremblent pas aux lancers francs à l’image des deux dernières tentatives réussies de Kevin Durant (26 points, 6 rebonds).

Ainsi, les Rockets remportent cette première manche 102-95 avant d’accueillir à nouveau les Clippers ce mercredi.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Les All-Stars ont répondu présent. Lors de ce match, il y avait trois All-Stars sur le parquet. Du côté des Clippers, Kawhi Leonard finit à 24 points validant un 32e match consécutif à plus de 20 points. Cependant, l’ailier californien n’a pas été adroit et finit à seulement 28 % de loin (2/7). Pour Houston, Kevin Durant a apporté 26 unités et il a pesé dans le troisième quart-temps avec des tirs importants permettant aux Texans de continuer à mener les débats. C’est son 1000e match en carrière à 20 points et plus ! Ensuite, il a été relayé par Alperen Sengun qui a permis à Houston d’aborder le quatrième quart-temps avec six points d’avance. Le Turc est le seul des trois All-Stars à avoir été adroit et il finit avec un 9/14 au tir.

Les Rockets ont réglé le problème des ballons perdus. Les Rockets auraient pu se rendre la rencontre facile dès la première mi-temps grâce à leur adresse à 3-points, mais il n’en fut rien. Les Texans se sont heurtés à la défense agressive des Clippers. Ils avaient commis déjà dix pertes de balle au moment de rejoindre les vestiaires et Kris Dunn avait réalisé quatre interceptions. Après la mi-temps, les Rockets ont davantage pris soin du ballon et n’ont perdu que six balles en deuxième mi-temps.

Les Clippers en perte de vitesse dans le quatrième quart-temps. Alors qu’ils avaient tenu tête aux Texans pendant trois quart-temps, les Californiens ont craqué dans le dernier acte. D’abord, il y a eu ce trou d’air de quatre minutes sans réussir un tir puis les hommes de Tyronn Lue ont perdu quatre de leurs 11 ballons dans la première moitié de ce quatrième quart-temps. Par conséquent, Houston a pu creuser l’écart et le sursaut d’orgueil du banc de Los Angeles n’a rien changé à l’issue de la rencontre.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.