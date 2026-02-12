Matchs
NBA
Matchs
NBA

Avec un très bon Julius Randle, les Wolves maitrisent les Blazers

Publié le 12/02/2026 à 7:23 Twitter Facebook

NBA – Les Wolves ont retrouvé le plaisir de jouer, et c’est au tour des Blazers de s’incliner lourdement.

julius randle wolvesAprès les Hawks, c’est au tour des Blazers de constater que les Wolves ont retrouvé leur basket. Avec un Julius Randle à 41 points, les coéquipiers de Rudy Gobert s’imposent 133-109.

Dès l’entame, l’intention était claire : jouer vite. La plupart des premiers points sont inscrits en transition, et l’activité de Jaden McDaniels donne le ton. Très agressif des deux côtés du terrain, il brille face à l’unique All-Star de Portland, Deni Avdija, qu’il contre puis il lui dunke dessus dans la même séquence. McDaniels inscrit 15 points en première mi-temps, et un floater de sa part permet aux Wolves de mener 50-38 au milieu du deuxième quart-temps.

Portland reste à portée grâce notamment à Scoot Henderson. Pour son troisième match depuis son retour de blessure, le jeune meneur dynamise le banc : panier en contre-attaque, reverse après avoir éliminé Anthony Edwards, deux tirs primés dans le corner. Il compile 15 points en première période pour permettre aux siens de n’être menés que de dix points à la mi-temps (61-51) malgré une entame compliquée des titulaires.

Un windmill pour finir la soirée

Mais le troisième quart-temps fait basculer la rencontre. Anthony Edwards et Julius Randle enchaînent deux tirs à 3-points pour porter la marque à 73-59. Puis Rudy Gobert conclut un run de 16-2 par un dunk qui donne 20 points d’avance aux Wolves (79-59). Portland tente bien de réagir avec un 10-3 pour revenir à 96-82 en fin de troisième quart-temps, mais l’écart est trop important.

Minnesota enfonce définitivement le clou dans le dernier quart-temps. Randle prend feu et il ponctue sa prestation par un windmill qui met le feu à la salle. Au final, les Wolves s’imposent 133-109 et ils abordent la coupure avec le plein de confiance.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Randle en patron. Quand Julius Randle est bien dans son basket, ça déteint sur tout le groupe. Il lance les contre-attaques, et il percute, il frappe de loin, il transfère le ballon… C’est le baromètre des Wolves, et il termine la rencontre avec 41 points à 14/24 au tir.

Deni Avdija contenu. Soirée très compliquée pour le néo-All-Star, défendu par Jadel McDaniels en premier rideau, puis Rudy Gobert en second. L’Israélien n’a jamais réussi à se libérer de cette tenaille et il termine avec 11 points à 3/14 au tir, 5 balles perdues et un différentiel(+/-) de -32 !

Minnesota Timberwolves / 133 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Julius Randle 33 14/24 3/7 10/11 2 5 7 2 5 1 3 0 11 41 37
Jaden McDaniels 33 7/13 2/3 5/6 4 2 6 6 3 2 2 2 16 21 28
Rudy Gobert 28 5/7 0/0 7/10 3 5 8 1 0 0 1 0 28 17 20
Anthony Edwards 33 5/10 4/6 0/0 1 3 4 2 2 2 2 1 19 14 16
Donte DiVincenzo 29 1/5 1/5 0/0 0 4 4 5 3 3 1 0 26 3 10
Ayo Dosunmu 28 5/8 0/2 2/2 0 1 1 4 1 2 0 0 11 12 16
Naz Reid 24 4/8 2/5 1/2 0 7 7 2 2 0 2 2 6 11 15
Jaylen Clark 7 2/4 1/2 0/0 0 2 2 1 1 2 1 0 2 5 7
Julian Phillips 4 1/3 0/1 2/2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 4 4
Nah'Shon Hyland 9 1/4 1/3 0/0 0 1 1 3 4 0 1 0 -5 3 3
Joan Beringer 4 0/2 0/0 2/2 2 0 2 0 0 0 0 1 1 2 3
Joe Ingles 4 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0
Enrique Freeman 4 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1
Total 45/88 14/34 29/35 12 32 44 26 21 14 14 6 133
Portland Trail Blazers / 109 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jrue Holiday 30 9/22 5/11 0/0 1 4 5 5 3 0 6 0 -11 23 14
Deni Avdija 27 3/14 0/7 5/5 1 4 5 3 3 1 5 0 -32 11 4
Jerami Grant 29 4/11 1/4 1/2 2 2 4 2 3 0 0 0 -3 10 8
Toumani Camara 32 3/5 2/3 1/1 3 5 8 2 2 0 2 0 -15 9 15
Donovan Clingan 28 3/7 2/4 0/0 5 4 9 1 2 1 1 2 -24 8 16
Scoot Henderson 19 5/8 3/5 5/5 1 3 4 2 2 0 5 0 -1 18 16
Vit Krejci 20 7/10 3/6 0/0 0 1 1 1 3 0 1 0 -10 17 15
Robert Williams III 12 2/3 0/0 1/2 2 3 5 1 1 0 0 2 -1 5 11
Blake Wesley 23 2/6 0/2 0/1 1 3 4 6 0 1 2 0 -6 4 8
Rayan Rupert 10 1/3 0/1 0/0 0 1 1 0 1 0 1 0 -11 2 0
Hansen Yang 5 1/1 0/0 0/0 1 0 1 0 1 1 0 0 -3 2 4
Javonte Cooke 5 0/4 0/2 0/0 1 2 3 0 1 0 2 0 -3 0 -3
Total 40/94 16/45 13/16 18 32 50 23 22 4 25 4 109

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA110
ATL107
CLE138
WAS113
ORL108
MIL116
BOS124
CHI105
BRO110
IND115
PHI89
NYK138
TOR95
DET113
HOU102
LAC105
MIN133
POR109
NOR111
MIA123
PHO109
OKC136
UTH121
SAC93
DEN122
MEM116
GSW113
SAS126

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Fabrice Auclert
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Portland Trail Blazers en 1 clic

Minnesota Timberwolves en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes