Anthony Edwards et les Wolves se défoulent sur les Hawks

Au lendemain d’une défaite humiliante à domicile face aux Clippers, les Wolves retrouvent de l’allant, et du plaisir de jouer, en s’imposant 138-116 face à des Hawks privés de leur meilleur joueur, Jalen Johnson. Une rencontre à sens unique.

Le match débute dans une atmosphère particulière pour les Wolves, qui restent sur trois défaites en quatre matches. Moins de deux minutes après l’entre-deux, Donte DiVincenzo inscrit un tir à 3-points sur une passe de Jaden McDaniels. Un panier anodin en apparence, mais symbolique pour une équipe en quête de réaction après une soirée sans adresse pour le joueur.

Dès les premières possessions, le ton est donné : Minnesota met l’accent sur le mouvement de balle et les décisions rapides. Les Wolves enchaînent les actions avec du partage du ballon, une rupture nette avec le jeu très individualiste observé lors du match précédent. Julius Randle et Anthony Edwards montrent l’exemple, et c’est Jaden McDaniels qui retrouve du même coup son basket (18-13).

Reid et Gueye en viennent aux mains…

Les Hawks sont diminués mais CJ McCollum est en feu avec 18 points dès le premier quart-temps ! Le tournant du match intervient entre la fin du premier quart-temps et le milieu du deuxième puisque les Wolves signent un gros “run” : un 40-18 qui leur permet de s’envoler au score et de prendre jusqu’à 27 points d’avance !

À la mi-temps, l’écart est déjà conséquent (81-56) et le collectif de Minnesota impressionne, avec une circulation de balle qui se traduit par une avalanche de paniers faciles.

En seconde période, les Wolves gèrent leur avance sans jamais être réellement inquiétés. Sept joueurs atteignent la barre des dix points, dont Julius Randle, auteur d’un triple-double (18 points, 12 rebonds, 10 passes), et Ayo Dosunmu, qui marque 21 points en sortie de banc pour son deuxième match sous ses nouvelles couleurs.

Le match, globalement peu intense, connaît un moment de tension au début du quatrième quart-temps : une altercation éclate entre Naz Reid et Mouhamed Gueye après un accrochage (de maillot), et les deux joueurs sont expulsés. L’incident ne change toutefois pas la physionomie de la rencontre, et Minnesota s’impose finalement 138-116. Une bouffée d’oxygène en cette période très compliquée.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Une domination physique. Avec 70 rebonds à 42, les Wolves ont laminé les Hawks sous les panneaux. Plus de rebonds = plus de possibilités de relances rapides. Pendant 48 minutes, on a vu des Wolves qui avaient envie de courir et de partager le ballon. Un vrai contraste avec la rencontre de la veille.

– “Bar Fight”. Comme à Charlotte, la rencontre a été marquée par un début de bagarre. Cette fois, c’est Naz Reid et Mouhamed Gueye qui en sont venus aux mains. L’occasion de constater la résistance des maillots NBA puisque Reid a essentiellement agrippé Gueye par le maillot, avant que les deux ne soient séparés et… renvoyés aux vestiaires.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.