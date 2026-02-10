Matchs
Anthony Edwards et les Wolves se défoulent sur les Hawks

NBA – Avec 81 points inscrits à la mi-temps, les Wolves n’ont fait qu’une bouchée de Hawks privés de Jalen Johnson, Dyson Daniels et Jonathan Kuminga.

wolvesAu lendemain d’une défaite humiliante à domicile face aux Clippers, les Wolves retrouvent de l’allant, et du plaisir de jouer, en s’imposant 138-116 face à des Hawks privés de leur meilleur joueur, Jalen Johnson. Une rencontre à sens unique.

Le match débute dans une atmosphère particulière pour les Wolves, qui restent sur trois défaites en quatre matches. Moins de deux minutes après l’entre-deux, Donte DiVincenzo inscrit un tir à 3-points sur une passe de Jaden McDaniels. Un panier anodin en apparence, mais symbolique pour une équipe en quête de réaction après une soirée sans adresse pour le joueur.

Dès les premières possessions, le ton est donné : Minnesota met l’accent sur le mouvement de balle et les décisions rapides. Les Wolves enchaînent les actions avec du partage du ballon, une rupture nette avec le jeu très individualiste observé lors du match précédent. Julius Randle et Anthony Edwards montrent l’exemple, et c’est Jaden McDaniels qui retrouve du même coup son basket (18-13).

Reid et Gueye en viennent aux mains…

Les Hawks sont diminués mais CJ McCollum est en feu avec 18 points dès le premier quart-temps ! Le tournant du match intervient entre la fin du premier quart-temps et le milieu du deuxième puisque les Wolves signent un gros “run” : un 40-18 qui leur permet de s’envoler au score et de prendre jusqu’à 27 points d’avance !

À la mi-temps, l’écart est déjà conséquent (81-56) et le collectif de Minnesota impressionne, avec une circulation de balle qui se traduit par une avalanche de paniers faciles.

En seconde période, les Wolves gèrent leur avance sans jamais être réellement inquiétés. Sept joueurs atteignent la barre des dix points, dont Julius Randle, auteur d’un triple-double (18 points, 12 rebonds, 10 passes), et Ayo Dosunmu, qui marque 21 points en sortie de banc pour son deuxième match sous ses nouvelles couleurs.

Le match, globalement peu intense, connaît un moment de tension au début du quatrième quart-temps : une altercation éclate entre Naz Reid et Mouhamed Gueye après un accrochage (de maillot), et les deux joueurs sont expulsés. L’incident ne change toutefois pas la physionomie de la rencontre, et Minnesota s’impose finalement 138-116. Une bouffée d’oxygène en cette période très compliquée.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Une domination physique. Avec 70 rebonds à 42, les Wolves ont laminé les Hawks sous les panneaux. Plus de rebonds = plus de possibilités de relances rapides. Pendant 48 minutes, on a vu des Wolves qui avaient envie de courir et de partager le ballon. Un vrai contraste avec la rencontre de la veille.

“Bar Fight”. Comme à Charlotte, la rencontre a été marquée par un début de bagarre. Cette fois, c’est Naz Reid et Mouhamed Gueye qui en sont venus aux mains. L’occasion de constater la résistance des maillots NBA puisque Reid a essentiellement agrippé Gueye par le maillot, avant que les deux ne soient séparés et… renvoyés aux vestiaires.

Minnesota Timberwolves / 138 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Anthony Edwards 38 11/21 4/11 4/5 2 4 6 6 3 2 4 1 22 30 30
Rudy Gobert 32 7/7 0/0 4/9 2 4 6 1 4 0 2 1 12 18 19
Julius Randle 39 8/14 2/5 0/0 2 10 12 10 3 2 4 1 25 18 33
Jaden McDaniels 34 7/12 2/3 2/4 1 4 5 3 2 1 0 4 25 18 24
Donte DiVincenzo 26 4/10 2/8 0/0 0 4 4 6 0 2 2 0 9 10 14
Ayo Dosunmu 30 9/13 2/4 1/1 0 1 1 3 4 1 1 1 7 21 22
Nah'Shon Hyland 15 5/7 3/5 0/0 0 1 1 5 1 0 1 0 -2 13 16
Naz Reid 21 3/8 0/5 1/2 0 6 6 2 2 2 1 1 6 7 11
Jaylen Clark 5 1/1 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 3
Total 55/93 16/42 12/21 7 34 41 36 19 10 15 9 138
Atlanta Hawks / 116 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
CJ McCollum 33 12/25 5/9 9/11 0 1 1 2 1 4 3 0 -25 38 27
Nickeil Alexander-Walker 35 9/19 4/9 1/1 2 10 12 5 5 2 5 0 -18 23 27
Onyeka Okongwu 33 4/9 2/4 4/7 1 4 5 3 4 1 2 0 -27 14 13
Zaccharie Risacher 21 1/9 0/6 1/1 0 4 4 1 2 2 2 0 -19 3 0
Asa Newell 25 1/5 0/2 0/0 2 2 4 1 2 0 3 1 -16 2 1
Jock Landale 18 4/5 1/1 3/4 4 2 6 0 1 0 1 0 -2 12 15
Corey Kispert 31 4/12 1/7 3/3 2 5 7 4 2 0 1 1 -11 12 15
Mouhamed Gueye 20 4/8 1/2 1/1 5 2 7 0 1 0 0 0 1 10 13
Gabe Vincent 19 1/6 0/4 0/0 1 0 1 4 1 3 0 0 11 2 5
Buddy Hield 5 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 -4 0 -2
Total 40/99 14/45 22/28 17 30 47 20 19 12 18 2 116

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA104
DET110
BRO123
CHI115
MIA111
UTH115
ORL118
MIL99
MIN138
ATL116
NOR120
SAC94
DEN117
CLE119
GSW114
MEM113
LAL110
OKC119
POR135
PHI118

Par Fabrice Auclert
