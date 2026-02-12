Matchs
NBA
Matchs
NBA

Jalen Williams et le Thunder ne font pas de détail sur le parquet des Suns

Publié le 12/02/2026 à 7:12 Twitter Facebook

NBA – L’ailier du Thunder a rendu une copie très propre, avec 28 points, dans la large victoire de sa formation dans l’Arizona (109-136).

jalen williamsLe Thunder termine sur une bonne note avant de partir en « All-Star break ». Deux jours après la victoire sur le parquet des Lakers, les hommes de Mark Daigneault ont enchaîné à Phoenix avec un succès autoritaire (109-136). Des Suns qui évoluaient en « back-to-back » et sans Devin Booker, Jalen Green ou encore Grayson Allen.

OKC a signé l’une de ses meilleures performances offensives de l’année 2026 en comptant sur la très belle production de Jalen Williams, auteur de 28 points à 11/12 aux tirs… en 20 minutes. Tout aussi efficace en sortie de banc, Isaiah Joe a allumé la mèche derrière l’arc avec 21 points (6/8 de loin). Derrière ces deux hommes, cinq autres éléments ont terminé avec 11 points ou plus.

En face, Dillon Brooks a été le seul à dépasser la barre des 20 points, mais à l’instar des autres titulaires de Phoenix, il n’a pas pesé lourd dans les débats face aux titulaires visiteurs : -27 au score lorsqu’il était sur le parquet. Menés de 12 points après le premier quart-temps (25-37), les locaux n’ont jamais trouvé leur rythme défensif pour contrer la machine d’en face.

Une machine trop bien huilée au sein de laquelle on trouvait naturellement le shooteur en forme. Dans le second quart-temps, Isaiah Joe s’est d’abord chargé de torpiller la défense adverse, puis a été relayé par l’ancien des Sixers, Jared McCain, auteur de trois paniers de suite pour faire doubler l’écart à l’approche de la pause (44-69).

Un écart qui allait encore grimper dans le quart-temps suivant, quand Jalen Williams a commencé à prendre les commandes du jeu, enchaînant les tirs à mi-distance, ou à 3-points, sur un « handoff » entre les jambes d’Isaiah Hartenstein pour offrir 32 points d’avance (60-92) au Thunder. L’ailier a inscrit 11 points de suite sur cette séquence. Un découpage en règle qui allait logiquement ouvrir la voie à un long « garbage time ».

CE QU’IL FAUT RETENIR

Un match référence pour Jalen Williams. Lors de son retour à Los Angeles, après trois semaines manquées en raison d’une gêne à la cuisse, l’ailier avait signé 23 points, un solide « money-time », mais manqué d’adresse dans le jeu (6/17). Aucune maladresse dans ce match avec un quasi parfait 11/12 aux tirs, et la meilleure marque de sa saison (28 points). Il a été impressionnant dans le troisième quart-temps.

Le banc d’OKC se fait plaisir. Si les titulaires d’Oklahoma City ont fait la différence au score, les remplaçants ont été particulièrement inspirés, en particulier Isaiah Joe donc. Derrière lui, Kenrich Williams a apporté 15 unités, quand Aaron Wiggins et le nouvel arrivant Jared McCain ont signé 12 points chacun. Le complet Jaylin Williams a, lui, terminé avec la meilleure évaluation parmi des hommes du banc qui ont totalisé 74 unités (50 côté Suns). Soit plus de la moitié des points du Thunder. Avec environ 41 unités par rencontre, le champion en titre dispose du 9e banc le plus productif du championnat.

Phoenix Suns / 109 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Dillon Brooks 24 9/19 1/5 4/5 2 3 5 4 3 2 3 0 -27 23 20
Royce O'Neale 23 4/11 4/11 0/0 0 2 2 2 2 0 1 0 -24 12 8
Jordan Goodwin 28 5/10 2/5 0/0 2 2 4 4 1 1 1 0 -32 12 15
Mark Williams 16 3/4 0/0 0/0 1 0 1 0 0 0 1 0 -20 6 5
Collin Gillespie 22 2/7 2/4 0/0 2 3 5 3 1 0 0 0 -18 6 9
Jamaree Bouyea 27 4/12 1/2 2/2 0 3 3 6 1 0 1 1 -12 11 12
Amir Coffey 20 3/8 1/4 2/2 1 4 5 2 1 0 0 0 -4 9 11
Oso Ighodaro 17 4/4 0/0 0/0 3 1 4 2 0 1 0 1 -14 8 16
Rasheer Fleming 20 3/7 2/5 0/0 2 1 3 2 1 0 2 1 12 8 8
Khaman Maluach 12 3/4 0/1 0/0 2 4 6 0 0 0 0 1 5 6 12
Koby Brea 8 2/2 2/2 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 6 7
Ryan Dunn 23 1/4 0/3 0/4 0 4 4 1 2 0 1 1 -1 2 0
Total 43/92 15/42 8/13 15 28 43 26 12 4 10 5 109
Oklahoma City Thunder / 136 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jalen Williams 20 11/12 2/2 4/5 1 3 4 5 1 0 1 0 19 28 34
Chet Holmgren 20 4/8 0/1 5/5 0 4 4 2 1 0 1 0 19 13 14
Luguentz Dort 24 4/6 1/3 0/0 0 0 0 1 2 0 0 0 15 9 8
Isaiah Hartenstein 18 3/3 0/0 2/2 1 3 4 6 1 0 1 0 20 8 17
Cason Wallace 26 2/7 0/3 0/0 1 3 4 3 0 0 1 0 16 4 5
Isaiah Joe 18 6/10 6/8 3/4 0 1 1 1 1 0 0 0 6 21 18
Kenrich Williams 23 6/9 2/3 1/1 4 2 6 2 0 1 1 0 4 15 20
Aaron Wiggins 25 6/13 0/3 0/0 0 3 3 2 0 2 1 0 2 12 11
Jared McCain 22 5/8 2/3 0/0 1 3 4 1 0 2 2 0 9 12 14
Jaylin Williams 28 4/8 1/5 2/2 0 6 6 5 2 1 0 3 13 11 22
Buddy Boeheim 8 1/4 1/4 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Alex Caruso 8 0/1 0/1 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 12 0 0
Total 52/89 15/36 17/19 8 29 37 28 8 6 8 3 136

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA110
ATL107
CLE138
WAS113
ORL108
MIL116
BOS124
CHI105
BRO110
IND115
PHI89
NYK138
TOR95
DET113
HOU102
LAC105
MIN133
POR109
NOR111
MIA123
PHO109
OKC136
UTH121
SAC93
DEN122
MEM116
GSW113
SAS126

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Samuel Hauraix
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Phoenix Suns en 1 clic

Oklahoma City Thunder en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes