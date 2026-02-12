Jalen Williams et le Thunder ne font pas de détail sur le parquet des Suns

Le Thunder termine sur une bonne note avant de partir en « All-Star break ». Deux jours après la victoire sur le parquet des Lakers, les hommes de Mark Daigneault ont enchaîné à Phoenix avec un succès autoritaire (109-136). Des Suns qui évoluaient en « back-to-back » et sans Devin Booker, Jalen Green ou encore Grayson Allen.

OKC a signé l’une de ses meilleures performances offensives de l’année 2026 en comptant sur la très belle production de Jalen Williams, auteur de 28 points à 11/12 aux tirs… en 20 minutes. Tout aussi efficace en sortie de banc, Isaiah Joe a allumé la mèche derrière l’arc avec 21 points (6/8 de loin). Derrière ces deux hommes, cinq autres éléments ont terminé avec 11 points ou plus.

En face, Dillon Brooks a été le seul à dépasser la barre des 20 points, mais à l’instar des autres titulaires de Phoenix, il n’a pas pesé lourd dans les débats face aux titulaires visiteurs : -27 au score lorsqu’il était sur le parquet. Menés de 12 points après le premier quart-temps (25-37), les locaux n’ont jamais trouvé leur rythme défensif pour contrer la machine d’en face.

Une machine trop bien huilée au sein de laquelle on trouvait naturellement le shooteur en forme. Dans le second quart-temps, Isaiah Joe s’est d’abord chargé de torpiller la défense adverse, puis a été relayé par l’ancien des Sixers, Jared McCain, auteur de trois paniers de suite pour faire doubler l’écart à l’approche de la pause (44-69).

Un écart qui allait encore grimper dans le quart-temps suivant, quand Jalen Williams a commencé à prendre les commandes du jeu, enchaînant les tirs à mi-distance, ou à 3-points, sur un « handoff » entre les jambes d’Isaiah Hartenstein pour offrir 32 points d’avance (60-92) au Thunder. L’ailier a inscrit 11 points de suite sur cette séquence. Un découpage en règle qui allait logiquement ouvrir la voie à un long « garbage time ».

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un match référence pour Jalen Williams. Lors de son retour à Los Angeles, après trois semaines manquées en raison d’une gêne à la cuisse, l’ailier avait signé 23 points, un solide « money-time », mais manqué d’adresse dans le jeu (6/17). Aucune maladresse dans ce match avec un quasi parfait 11/12 aux tirs, et la meilleure marque de sa saison (28 points). Il a été impressionnant dans le troisième quart-temps.

– Le banc d’OKC se fait plaisir. Si les titulaires d’Oklahoma City ont fait la différence au score, les remplaçants ont été particulièrement inspirés, en particulier Isaiah Joe donc. Derrière lui, Kenrich Williams a apporté 15 unités, quand Aaron Wiggins et le nouvel arrivant Jared McCain ont signé 12 points chacun. Le complet Jaylin Williams a, lui, terminé avec la meilleure évaluation parmi des hommes du banc qui ont totalisé 74 unités (50 côté Suns). Soit plus de la moitié des points du Thunder. Avec environ 41 unités par rencontre, le champion en titre dispose du 9e banc le plus productif du championnat.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.