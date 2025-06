Même pour Kevin Durant, les Raptors ne lâcheront pas Jakob Poeltl

Alors que la saison NBA touche à sa fin avec le Game 7 Thunder – Pacers programmé dimanche soir, un nom agite les coulisses de la ligue, et c’est celui de Kevin Durant. Désormais actionnaire du PSG, à titre personnel, l’ailier des Suns a son bon de sortie, et il aurait émis des priorités qui mènent au Heat, aux Rockets ou aux Spurs.

À Toronto, on avait déjà tâté le terrain en février, et on serait prêt à l’accueillir. Mais pas question de lâcher Jakob Poeltl sur lequel Phoenix lorgne. Selon Sportsnet, le pivot autrichien ne fait pas partie des négociations, aussi hypothétiques soient-elles à ce stade.

À la dernière « trade deadline », les Suns avaient tenté leur chance pour récupérer Poeltl, mais s’étaient heurtés à un refus catégorique de la part de Toronto. Ce refus reste inchangé, malgré l’insistance continue de Phoenix.

Une prolongation en vue ?

D’autant plus que les Raptors veulent, dès la saison prochaine, retrouver les playoffs, et l’exemple actuel des Pacers démontre qu’il n’y a pas besoin de superstar pour aller en finale NBA du côté de la conférence Est.

Pour cela, les dirigeants comptent sur Jakon Poeltl et l’Autrichien devrait se voir proposer une belle prolongation de contrat. S’il active sa dernière année de contrat, à 19.5 millions de dollars, il sera éligible à une prolongation de 88,2 millions de dollars.

S’il préfère tester le marché, il peut espérer décrocher un contrat de 121.8 millions de dollars sur quatre ans.

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.