Kevin Durant renforce son investissement au PSG… pour mieux lancer la franchise basket du club ?

Déjà actionnaire, minoritaire et indirect, du Paris Saint-Germain depuis l’an passé, Kevin Durant renforce son investissement avec le PSG en prenant directement des parts dans le club.

Jusqu’à présent, il faisait ainsi partie d’un groupe d’investisseurs qui s’étaient greffés à Arctos Sports Partners, la société qui avait récupéré 12.5% des parts du club. Cette fois, il investit directement, sans que le montant ne soit révélé, via sa société média et d’investissement Boardroom, co-fondée avec Rich Kleiman.

Ce partenariat doit ouvrir la voie à des collaborations au niveau des produits dérivés, contenus médiatiques ainsi qu’une possible expansion vers le basket et d’autres disciplines sportives… Évidemment, on pense à la ligue européenne de la NBA, alors que le Paris Saint-Germain a été justement approché pour créer une franchise.

Participer à la prochaine phase de développement du club

« QSI est heureux d’accueillir Kevin Durant en tant qu’actionnaire direct du Paris Saint-Germain et partenaire stratégique de notre groupe » explique Nasser Al-Khelaïfi. « Nous cherchons constamment à faire progresser le club et notre portefeuille global grâce à des partenariats à fort impact, porteurs de valeur stratégique, d’innovation et de vision internationale. Aux côtés de Kevin, nous avons hâte de développer des initiatives ambitieuses qui soutiendront la croissance mondiale continue du Paris Saint-Germain et de QSI. »

Dans le même communiqué de presse, Kevin Durant explique de son côté : « C’est un honneur de m’associer à QSI et de devenir actionnaire du Paris Saint-Germain – un club et une ville qui me tiennent particulièrement à cœur. Ce club a de grandes ambitions pour l’avenir, et je suis impatient de participer à la prochaine phase de son développement et d’explorer de nouvelles opportunités d’investissement avec QSI. »

Crédit photo : Paris Saint-Germain