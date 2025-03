Programme du soir | Les retrouvailles à Miami !

À la même heure, on suivra également le duel entre les Knicks et les Mavericks qui ont retrouvé Anthony Davis, alors que Zaccharie Risacher et les Hawks se frottent de leur côté aux Rockets (01h00).

À 03h00, les Blazers font face aux Cavaliers quand le Thunder se rend chez des Kings en difficulté !

Programme complet

00h00 | Charlotte – Orlando

00h00 | Detroit – San Antonio (beIN Sports Max 4)

00h30 | Miami – Golden State (beIN Sports 1)

00h30 | New York – Dallas

01h00 | Houston – Atlanta

02h00 | Utah – Memphis

03h00 | Portland – Cleveland

03h00 | Sacramento – Oklahoma City