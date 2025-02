Khris Middleton n’est pas aux Wizards « pour n’être qu’un mentor »

Khris Middleton n’est pas à Washington uniquement pour jouer les profs de l’école des sorciers. Les Wizards ont pu conduire leur premier entraînement suite au All-Star Break, et avec de nombreux nouveaux visages en tenue ? Parmi eux, Marcus Smart, récupéré de Memphis, ou donc Khris Middleton, échangé contre Kyle Kuzma. Alors que l’avenir de l’ancien joueur des Bucks pouvait sembler incertain à DC, le joueur de 33 ans s’est chargé lui-même d’afficher ses objectifs. Et jouer uniquement les chaperons pour les jeunes de l’effectif n’est pas dans ses plans.

« Je suis ici pour jouer au basket, gagner des matchs, aider à gagner des matchs comme je le peux » a-t-il expliqué lors d’un point presse, rapporté par Josh Robbins de The Athletic. « Je vais être un mentor ici entre autres. Je veux que le fans des Wizards sachent que je ne suis pas là pour n’être qu’un mentor. Je suis ici pour jouer, et être compétitif pour aider à remporter des matchs. »

Les Wizards comptent sur son expérience

Pire bilan de la ligue avec seulement 9 victoires pour 45 défaites, les Wizards sont en pleine reconstruction et empilent les joueurs prometteurs pour l’avenir plutôt que les succès. Mais avec Khris Middleton, Marcus Smart, ou encore Malcolm Brogdon qui est resté dans la capitale à la « deadline », les dirigeants de Washington ont récupéré des vétérans pour possiblement passer à la vitesse supérieure dans la construction du groupe. Et pas question visiblement d’envisager un buyout pour rejoindre une autre équipe plus huppée.

« Beaucoup de choses différentes me sont passées par la tête » a toutefois admis Khris Middleton sur son transfert. « Mais les Bucks devaient faire ce qu’ils avaient à faire de leur côté. Pour moi, il s’agit simplement de contrôler ce que je peux, ce n’est que du basket au final. C’est juste un endroit et un maillot différent maintenant. »

Triple All-Star et deuxième option offensive aux côtés de Giannis Antetokounmpo lors du titre de Milwaukee en 2021, Khris Middleton a vu les blessures constamment le gêner depuis près de deux ans.

Mais l’ailier semblait encore capable de pouvoir contribuer peu avant son transfert avec trois matchs au-dessus des 20 points lors de ses quatre dernières sorties avec les Bucks. S’il parvient à garder la forme, il pourrait avoir la double casquette de leader sur le parquet et d’exemple à suivre pour les Bilal Coulibaly, Alex Sarr, Kyshawn George, Bub Carrington et autres AJ Johnson, lui aussi passé des Bucks aux Wizards.

Les deux joueurs pourraient d’ailleurs avoir à cœur de briller pour la reprise, suite au All-Star Break, avec la réception vendredi soir… des Milwaukee Bucks.

Khris Middleton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 DET 27 18 44.0 31.1 84.4 0.1 1.7 1.9 1.0 2.0 0.6 0.4 0.1 6.1 2013-14 MIL 82 30 44.0 41.4 86.1 0.7 3.0 3.8 2.1 3.0 1.0 1.5 0.2 12.1 2014-15 MIL 79 30 46.7 40.7 85.9 0.6 3.8 4.4 2.3 2.3 1.5 1.4 0.1 13.4 2015-16 MIL 79 36 44.4 39.6 88.8 0.6 3.3 3.8 4.2 2.6 1.7 2.3 0.2 18.2 2016-17 MIL 29 31 45.0 43.3 88.0 0.4 3.9 4.2 3.4 2.7 1.4 2.2 0.2 14.7 2017-18 MIL 82 36 46.6 35.9 88.4 0.5 4.7 5.2 4.0 3.3 1.5 2.3 0.3 20.1 2018-19 MIL 77 31 44.1 37.8 83.7 0.6 5.3 6.0 4.3 2.2 1.0 2.3 0.1 18.3 2019-20 MIL 62 30 49.7 41.5 91.6 0.7 5.5 6.2 4.3 2.3 0.9 2.2 0.1 20.9 2020-21 MIL 68 33 47.6 41.4 89.8 0.8 5.2 6.0 5.4 2.4 1.1 2.6 0.1 20.4 2021-22 MIL 66 32 44.3 37.3 89.0 0.6 4.8 5.4 5.4 2.4 1.2 2.9 0.3 20.1 2022-23 MIL 33 24 43.6 31.5 90.2 0.8 3.4 4.2 4.9 2.1 0.7 2.2 0.2 15.1 2023-24 MIL 55 27 49.3 38.1 83.3 0.7 3.9 4.7 5.3 2.6 0.9 2.3 0.3 15.1 2024-25 MIL 23 23 51.2 40.7 84.8 0.2 3.5 3.7 4.4 2.3 0.7 1.6 0.2 12.6 Total 762 31 46.1 38.8 87.9 0.6 4.2 4.8 4.0 2.5 1.2 2.1 0.2 16.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.