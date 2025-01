Le Thunder tombe une nouvelle fois face aux Mavericks

Au lendemain de sa démonstration face aux Cavaliers, le Thunder a chuté face aux Mavericks. Il faut dire que les joueurs de Mark Daigneault se sont présentés au Texas sans Shai Gilgeous-Alexander, touché au poignet droit. C’est son premier match manqué cette saison.

Sans lui, on a assisté à un match complètement débridé, mais intense. C’est Dallas qui a frappé le premier avec un 10-0 sous l’impulsion de Kyrie Irving et PJ Washington. Puis, le Thunder s’est lancé dans un concours à 3-points. Chacun leur tour, les partenaires de Jalen Williams ont planté de loin. Caruso, Dort, Joe ou encore Carlson marquent de loin, pour mener 26-22 à la fin du premier quart-temps. Au milieu de ce déluge, Olivier-Maxence Prosper signe le « poster » de la soirée en fracassant Jalen Williams.

La suite ? Un violent 19-0 des Mavericks, qui profitent du moindre ballon perdu pour marquer. Et comme Kyrie Irving recherchent l’extra-passe, Klay Thompson ou Naji Marshall dans le corner sont dans un fauteuil pour planter à 3-points. Les Mavericks signent l’un de leurs meilleurs quart-temps de la saison (41-17) pour rejoindre les vestiaires avec 20 points d’avance (63-43).

Dinwiddie, bourreau du Thunder

Mais comme il s’agit d’un match de séries, le Thunder ouvre le 3e quart-temps sur un 12-0 en quatre minutes. Les Mavericks montent trop lentement sur les shooteurs, et le duo Wiggins-Williams ramène Oklahoma City à -8. Kyrie Irving stoppe l’hémorragie, mais Lu Dort et Isaiah Joe égalisent déjà (69-69). Tout est à refaire pour les Mavericks, et à l’entame du dernier quart-temps, il n’y a qu’un point d’écart (77-76).

Match de séries oblige, Dallas signe un 6-0 pour attaquer le dernier quart-temps, et cette fois, le Thunder ne parviendra pas à recoller. La faute à Spencer Dinwiddie qui va planter deux énormes 3-points dans le « money time » pour repousser la tentative de comeback du Thunder (101-93). C’est PJ Washington, sur un gros dunk, qui valide la victoire de Dallas (106-98). La première en quatre matches.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Mavericks aiment bien le Thunder. Dallas est la seule formation cette saison à avoir battu par deux fois le Thunder. Les deux fois sans Luka Doncic. À noter que c’est la première fois que OKC termine une rencontre sans joueur à 20 points et plus.

– Les Mavericks détestent le Thunder. Une fois de plus, la rencontre a été marquée par de multiples accrochages. Comme lors des derniers playoffs, c’est PJ Washington qui joue les « bad boys », qu’il s’agisse d’envoyer Lu Dort au sol, ou de faire une faute dangereuse sur Jaylin Williams, synonyme de Flagrant I.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.