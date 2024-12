Une blessure sans contact est toujours inquiétante. Et à Orlando, où l’infirmerie est déjà pleine (Paolo Banchero, Franz Wagner, Gary Harris, Jalen Suggs), la sortie de Moritz Wagner a de quoi inquiéter…

Car l’intérieur allemand s’est blessé sur une impulsion face au Heat, s’effondrant immédiatement.

« Nous prions tous pour lui. Celle-là est pour Mo » expliquait Goga Bitadze après la rencontre. « Ça fait mal de voir un de nos frères à terre. Comme on le dit, c’est au prochain de prendre le relais mais ce gars mérite mieux. »

À la vue des images, ça pourrait ressembler à une rupture d’un ligament croisé du genou, même si on évitera bien sûr de faire des pronostics précipités. Après la rencontre, Jamahl Mosley expliquait qu’il n’avait pas plus d’information sur le cas de son remplaçant, et qu’il faut désormais attendre les résultats des examens.

Dans la course pour le trophée du 6e homme

Mais la crainte est énorme pour celui qui tournait à 13.3 points et 5.1 rebonds de moyenne en 19.4 minutes de moyenne, comme la tête de son frère l’exprimait sur le banc.

« Je sais qu’il allait être élu meilleur 6e homme de l’année. J’espère qu’il pourra revenir et récupérer ce trophée » assurait Cole Anthony, confirmé par Goga Bitadze. « C’est une armé à lui seul. On jouait tous pour lui. Regardez les stats incroyables qu’il compilait cette saison. C’est le meilleur 6e homme de la ligue, c’est certain. »

Et un blessé de plus en Floride.

Moritz Wagner with a left knee injury.

Without contact.

Looks scary. pic.twitter.com/NfTHVR9Jz5 — MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) December 22, 2024

Moe Wagner Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 LAL 43 10 41.5 28.6 81.1 0.4 1.6 2.0 0.6 1.3 0.3 0.9 0.3 4.8 2019-20 WAS 45 19 54.5 31.3 82.1 1.2 3.6 4.9 1.2 3.4 0.6 1.5 0.4 8.7 2020-21 * All Teams 45 16 45.4 34.1 81.6 0.6 2.6 3.2 1.1 2.4 0.6 1.0 0.4 6.9 2020-21 * WAS 25 15 50.8 31.0 78.8 0.5 2.4 2.9 1.3 2.5 0.9 0.8 0.3 7.1 2020-21 * ORL 11 26 40.9 37.2 87.9 1.0 3.9 4.9 1.1 3.3 0.4 1.2 0.8 11.0 2020-21 * BOS 9 7 28.6 33.3 50.0 0.3 1.8 2.1 0.7 1.1 0.0 1.0 0.1 1.2 2021-22 ORL 63 15 49.7 32.8 80.6 0.7 3.0 3.7 1.4 2.0 0.3 0.9 0.2 9.0 2022-23 ORL 57 20 50.0 31.3 84.1 1.2 3.3 4.5 1.5 2.4 0.6 1.2 0.2 10.5 2023-24 ORL 80 18 60.1 33.0 81.4 1.5 2.9 4.3 1.2 2.0 0.5 1.2 0.3 10.8 2024-25 ORL 30 19 56.2 36.0 71.8 1.3 3.6 4.9 1.4 1.8 0.8 1.6 0.4 12.9 Total 363 17 52.5 32.4 80.7 1.0 2.9 4.0 1.2 2.2 0.5 1.2 0.3 9.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.