La Jordan Luka 3 ose le rose

Troisième chaussure signature de Luka Doncic, la Jordan Luka 3 se faisait discrète depuis un mois alors que le meneur slovène cartonne avec les Mavs, comme en témoigne sa dernière sortie à 45 points face aux Warriors. La voilà donc de retour à l’approche des fêtes de fin d’année avec un nouveau coloris « Imaginarium ».

Il faut croire que la marque au « Jumpman » a fait preuve d’imagination pour dessiner cette nouvelle version, qui se présente avec une tige principalement rose assortie de noir sur la partie arrière et supérieure de la chaussure.

Des motifs multicolores ressortent sur les bases latérales, tandis que l’ensemble est complété par des finitions en orange pour faire ressortir le « Jumpman » sur la languette et le logo du joueur sur le talon. L’ensemble repose sur une semelle entre blanc, rose et bleu ciel avec une partie translucide.

La Jordan Luka 3 « Imaginarium » est disponible depuis aujourd’hui sur Basket4Ballers au prix de 130 euros.

Notre verdict de la Jordan Luka 3

Comme lors du passage de la Luka 1 à la Luka 2, cette Jordan Luka 3 a su innover en gardant son ADN au niveau technique. Le thème du sport auto a permis de partir sur un nouveau design de la tige, plus affiné. Et le modèle s’est surtout doté d’une semelle extérieure à l’adhérence proche de la perfection.

La mousse en Cushlon 3.0 assure quasiment le même dynamisme et la même réactivité que la semelle de la Luka 2, et les contours extérieurs de la semelle permettent d’effectuer les appuis les plus exigeants avec sécurité.

La Jordan Luka 3 est-elle la chaussure signature de Luka Doncic la plus réussie ? Ce sera au grand public d’en juger, et au meneur slovène de faire aussi le maximum sur les terrains pour en faire la meilleure promotion.