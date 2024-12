LeBron James regrette les nombreuses absences chez les Lakers

LeBron James et Anthony Davis (39 et 38 points) ont fait le maximum, en jouant plus de 40 minutes, à Atlanta pour redonner le goût de la victoire aux Lakers. Mais ils sont tombés en prolongation face à Trae Young et sa bande.

C’est la troisième défaite de suite pour Los Angeles et elle s’explique (en partie) par le manque de profondeur du groupe, handicapé par les absences d’Austin Reaves, Jarred Vanderbilt, Christian Wood et Jaxson Hayes.

« On essaie de trouver des solutions pour coller avec des matchups qui ne fonctionnent pas et c’est un sacré défi », constate LeBron James. « On n’a pas une grosse marge d’erreur. Ce sont des éléments très, très, très importants. »

Les remplaçants des Lakers ont seulement inscrit 17 points vendredi soir (seuls D’Angelo Russell et Max Christie ont marqué…) contre 65 unités pour le banc des Hawks. Les points d’Austin Reaves, même s’il n’est pas toujours adroit, manquent clairement depuis quelques matches.

Ne pas couler…

« C’est un peu celui qui connecte notre attaque, tout en étant un joueur qui marque et fait le jeu », expliquait JJ Redick sur l’arrière qui pèse 16.7 points et 4.8 passes de moyenne. « Il fait les deux, est très compétitif et il apporte une certaine énergie chaque soir. »

Si Austin Reaves devrait revenir rapidement, pour le reste, c’est bien plus flou. Jaxson Hayes ne reviendra pas avant au moins une semaine, Jarred Vanderbilt pas avant début janvier au mieux, et pour Christian Wood, rien n’est encore avancé. En clair, il faut faire avec, ou sans en l’occurrence…

« La cavalerie ne va pas arriver. Personne ne va s’apitoyer sur notre sort. On ne doit pas le faire pour nous-mêmes », prévient Anthony Davis. « On doit continuer de bosser et essayer de gagner à nouveau dimanche contre Portland. Aucune rencontre ne sera facile, on doit gagner. »

LeBron James est encore plus direct en disant qu’il ne sait pas ce qui va permettre « de franchir cet obstacle » mais que lui et les Lakers ne doivent surtout « pas couler ». « Ne pas se noyer et tout ira bien », conclut-il.