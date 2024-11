Diana Taurasi, Sue Bird, Maya Moore : elles étaient toutes là pour rendre hommage à Geno Auriemma. Le coach de l’université de Connecticut, où les trois légendes sont passées avant d’intégrer la WNBA, est devenu le coach le plus victorieux de l’histoire de la NCAA, championnats (Division I) féminin et masculin confondus.

Avec 1 217 victoires au compteur avec ses joueuses, Geno Auriemma a dépassé l’ancienne coach de l’équipe féminine de Stanford, Tara VanDerveer (1 216), à la retraite depuis avril dernier. Mike Krzyzewski (1 202) complète le podium chez les hommes.

« On ne s’est jamais assis pour se dire : ‘Hey, faisons un plan sur 40 ans et voyons si on peut y arriver’. Il s’agit de venir ici chaque jour et d’essayer d’être meilleur qu’hier », a lâché le coach durant la cérémonie à laquelle plus de 60 anciennes joueuses ont pris part.

Geno Auriemma a pris la tête de l’équipe du Connecticut en 1985 pour ne plus jamais la quitter. Il n’a pas tardé à faire des Huskies une machine à gagner. Avec ses onze titres de champion NCAA (1995, 2000, 2002, 2003, 2004, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015 et 2016), il était déjà le coach le plus titré du basket universitaire féminin.

111 victoires consécutives

Avec lui, la formation féminine a atteint des niveaux de victoire délirants. À l’instar de cette série historique de… 111 victoires consécutives qui s’est achevée en 2017, ces six saisons complètes terminées sans perdre ou encore les 329 victoires de plus de 40 points de son équipe. Soit deux fois plus que son nombre de défaites (162).

« Qui aurait cru qu’en jouant dur, en jouant intelligemment et en s’amusant, on en arriverait là ? », en rigole Sue Bird en se tournant vers son ancien coach ainsi que Chris Dailey, également mise à l’honneur comme coach « associée » des Huskies depuis 1988. Celle-ci a rejoint le Hall of Fame féminin en 2018.

« Aucun titre, aucune stat, aucune récompense ne peut remplacer les vies que nous avons influencées, qu’ils nous ont permis d’influencer. Pour moi, c’est le plus important. Quand ce sera fini, on se souviendra de ce soir, et je me souviendrai de chacune des joueuses que j’ai entraînées. Je ne sais pas dans quelle mesure je les ai aidées à obtenir ce qu’elles voulaient, mais elles m’ont aidé à obtenir tout ce que je voulais », remercie Geno Auriemma, membre du « Naismith Hall of Fame » depuis 2006.

« Regardez autour de vous. Il n’est pas fréquent dans la vie d’avoir l’occasion de vivre quelque chose qui n’a jamais été fait auparavant [et] qui ne sera jamais refait », n’imagine pas Rebecca Lobo.