Lauri Markkanen a refusé d’apparaître dans la série « Starting 5 » sur Netflix

Disponible depuis le 9 octobre, la série « Starting 5 » de Netflix sur les coulisses de la NBA met en scène LeBron James, Jayson Tatum, Anthony Edwards, Jimmy Butler et Domantas Sabonis pour sa première saison. Mais voilà que l’on apprend que Lauri Markkanen aurait pu être de la partie.

« Je présume que c’était cette série » révélait récemment le Finlandais, qui aurait éventuellement pris la place de Domantas Sabonis, un autre Européen. « Ils m’ont contacté pour une série Netflix, donc peut-être que c’en était une autre, mais c’est la seule série basket que j’ai vue, donc je suppose que c’était celle-ci. »

Lauri Markkanen a toutefois gentiment refusé que l’on plonge dans l’univers du Jazz et dans sa vie privée, contrairement à ses cinq adversaires dont les histoires sont racontés dans dix épisodes.

« Je ne voulais pas amener plus de monde dans le vestiaire » se justifiait l’intérieur de Utah. « Quand tout va bien et que des gens te filment dans ta voiture après un match, c’est cool. Mais qu’est-ce que ça aurait donné si les choses se passaient autrement ? Je connais juste ma personnalité et je sais que ça aurait été trop pour moi. Je voulais simplement me concentrer sur le basket et sur l’équipe, sans personne d’autre autour. Puis, je suis plutôt privé sur ma vie de famille donc je ne voulais pas l’impliquer non plus. »

Lauri Markkanen Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 CHI 68 30 43.4 36.2 84.3 1.2 6.3 6.3 1.2 1.5 0.6 1.2 0.6 15.2 2018-19 CHI 52 32 43.0 36.1 87.2 1.4 7.6 7.6 1.4 2.3 0.7 1.6 0.6 18.7 2019-20 CHI 50 30 42.5 34.4 82.4 1.2 5.1 5.1 1.5 1.9 0.8 1.6 0.5 14.7 2020-21 CHI 51 26 48.0 40.2 82.6 0.7 4.6 4.6 0.9 1.5 0.5 1.0 0.3 13.6 2021-22 CLE 61 31 44.5 35.8 86.8 1.0 4.7 4.7 1.3 2.1 0.7 0.9 0.5 14.8 2022-23 UTH 66 34 49.9 39.1 87.5 2.0 6.7 6.7 1.9 2.1 0.6 1.9 0.6 25.6 2023-24 UTH 55 33 48.0 39.9 89.9 2.2 5.9 5.9 2.0 1.8 0.9 1.4 0.5 23.2 2024-25 UTH 2 31 40.6 41.7 81.0 1.5 7.0 7.0 2.0 1.0 0.5 2.0 0.0 24.0 Total 405 31 45.9 37.5 86.5 1.4 5.9 5.9 1.5 1.9 0.7 1.4 0.5 18.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.