Globalement, on préfère ignorer les commentaires de Gilbert Arenas, qui aime jouer les provocateurs dans son podcast, avec un discours de plus en plus xénophobe vis-à-vis de tous les basketteurs non-américains de la NBA.

Mais ses dernières remarques, après la victoire sur le fil des Etats-Unis sur le Soudan du Sud, ont beaucoup heurté.

Il faut dire que l’ancien « Agent Zero » a cette fois été particulièrement loin, lâchant notamment : « On a les hommes qui ont presque perdu contre quelques Africains. Joel Embiid a presque donné le match à ses cousins. On ne devrait pas perdre contre « Un joueur à la hauteur ». Allons, « Rasta Rockett » ? On n’est pas censé perdre contre l’équipe de Rasta Rockett. Ils n’ont même pas de chaussures. Il faut qu’on leur envoie des chaussures… Ils shootent sur des paniers en osier, dans la poussière, sans chaussure. »

Juste de l’humour…

Interrogé sur le sujet, même s’il n’avait pas entendu les propos, Joel Embiid a affiché sa déception.

« Évidemment, je n’approuve pas. Je suis africain avant tout. Je joue peut-être pour les Etats-Unis, mais je suis Camerounais avant tout. Je ne sais pas exactement ce qu’il a dit et je ne peux donc pas le commenter. Mais si c’est à ce point négatif, c’est tout simplement décevant. Vous voyez ce que le basket africain a fait pour que nous soyons dans cette position, pour que nous puissions avoir un certain impact. Même dans ma position, j’ai encore beaucoup d’impact là d’où je viens et sur tout le continent africain. Et cela ne s’arrêtera jamais ».

Évidemment, Gilbert Arenas a immédiatement embrayé, demandant au pivot des Sixers s’il était « réellement offensé » ou s’il faisait « semblant d’être offensé pour faire du clic » ?

Néanmoins, le retraité a tout de même tenté un début de mea culpa, assurant qu’il faisait simplement de l’humour.

« J’ai beaucoup de respect pour l’équipe du Soudan du Sud et pour ce qu’elle apporte sur le terrain. Si quelqu’un a ressenti du racisme à propos de ce que j’ai dit, c’est ma faute. Je ne voulais pas que ça soit compris ainsi. »