La Nike Zoom Freak passe la sixième !

Grâce à un grand Giannis Antetokounmpo, la Grèce a validé son ticket pour les Jeux de Paris 2024 après avoir remporté son TQO à domicile, au Pirée. Pour fêter l’événement, la superstar des Bucks a offert une paire de sa nouvelle chaussure signature, la Zoom Freak 6, à l’ensemble de ses coéquipiers de la sélection.

Le tout nouveau modèle dessiné en collaboration avec Nike va bientôt investir le marché mondial après avoir été officiellement présenté cette semaine, en deux coloris.

Le premier, baptisé « Roses », en rose, est inspirée de sa relation avec son défunt père, Charles Antetokounmpo, et le second « Naija », en noir et vert fluo pour exprimer sa vivacité et son énergie.

Au niveau de la composition, la tige en monomesh respirant repose sur une semelle intermédiaire assortie d’une mousse Cushlon 2.0 et d’une unité Air Zoom à l’avant du pied, et une semelle extérieure Freakprint.

La Nike Zoom Freak 6 est annoncée pour le 14 août, et pourrait sortir accompagnée de la Giannis Immortality 4.

(Via NiceKicks)