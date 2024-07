Dillon Brooks n’a pas peur de Team USA

« Au lieu du bronze, on veut l’or. » Dillon Brooks annonce clairement les ambitions du Canada pour les Jeux olympiques de Paris, un an après la médaille de bronze décrochée lors de la Coupe du monde 2023. Une médaille qui avait été gagnée après un match en prolongation face aux États-Unis, où l’ailier avait particulièrement brillé, en inscrivant 39 points.

Sauf que le visage de Team USA n’est plus le même. Cet été, Steve Kerr aura un effectif cinq étoiles avec notamment LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant, Kawhi Leonard, Joel Embiid, Anthony Davis…

De quoi effrayer le monde entier. Mais pas Dillon Brooks, évidemment, au moment de retrouver cet adversaire pour une rencontre de préparation ce mercredi.

« Je considère ce match comme les autres mais, comme je reste celui que j’ai toujours été, je vais faire une déclaration : je serai prêt à jouer. Le Canada sera prêt à jouer et se donnera à fond. Ensuite, on regardera les images et on verra ce qu’on peut faire de mieux », annonce le joueur de Houston.

Un bon test pour le Canada

Dillon Brooks est peut-être encore plus motivé par cette équipe monstrueuse sur le papier, car c’est justement la défaite dans le match pour la médaille de bronze, aux Philippines en 2023, qui a poussé certains joueurs à rejoindre Team USA. Afin de laver l’affront.

« Des nouveaux joueurs sont arrivés après ce match et voulaient jouer. Stephen Curry et LeBron James ont parlé et tout le monde a suivi », se souvient-il. « Je suis content qu’ils soient là, car on va pouvoir tester nos talents contre les leurs. Ça va être fun. »

Et difficile, non ? « Ils vont devoir défendre », prévient Dillon Brooks. « Toute équipe qui joue contre nous doit se préparer et doit défendre. On va jouer notre basket et s’ajuster durant la partie. »

Dillon Brooks Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 MEM 82 29 44.0 35.6 74.7 0.6 2.5 3.1 1.7 2.8 0.9 1.5 0.2 11.0 2018-19 MEM 18 18 40.2 37.5 73.3 0.5 1.2 1.7 0.9 2.8 0.6 1.1 0.2 7.5 2019-20 MEM 73 29 40.7 35.8 80.8 0.9 2.4 3.3 2.1 3.8 0.9 1.7 0.4 16.2 2020-21 MEM 67 30 41.9 34.4 81.5 0.8 2.1 2.9 2.3 3.5 1.2 1.8 0.4 17.2 2021-22 MEM 32 28 43.2 30.9 84.9 0.9 2.3 3.2 2.8 3.3 1.1 1.6 0.3 18.4 2022-23 MEM 73 30 39.6 32.6 77.9 0.6 2.7 3.3 2.6 3.3 0.9 1.4 0.2 14.3 2023-24 HOU 72 31 42.8 35.9 84.4 0.7 2.7 3.4 1.7 3.4 0.9 1.2 0.1 12.7 Total 417 29 41.8 34.5 80.2 0.7 2.4 3.2 2.1 3.3 0.9 1.5 0.3 14.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.