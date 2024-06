La Jordan Zion 3 continue d’être mise en avant par Jordan Brand pour débuter la saison estivale avec l’arrivée en France de ce nouveau coloris « Pressure ».

La tige principalement noire est tachetée de blanc dans un style à la « Venom ». La languette apparaît également en blanc avec un « Jumpman » marron doré et des contours en bleu turquoise. Au niveau du talon, on retrouve le logo du joueur ressortant en vert, avec également un nouveau « Jumpman », en rouge cette fois. L’ensemble repose sur une semelle extérieure en noir, avec des rappels en bleu ciel, et marron sous la semelle.

La Zion 3 « Pressure » est disponible sur Basket4Ballers au prix de 150 euros.