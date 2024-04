Face aux Warriors, les Rockets jouent leur match de la dernière chance

Les deux dernières défaites, face aux Mavericks et Wolves, ont freiné les Rockets. Néanmoins, les Texans, actuellement à la onzième place de la conférence Ouest, ont réussi à s’offrir une fin de saison haletante avec onze victoires de suite, et un match capital, vital même, ce jeudi soir face aux Warriors.

Même s’ils se défendent d’en faire le match de la dernière chance, ils savent que cette rencontre a une importance particulière puisque les Warriors occupent la dixième place, la dernière qualificative pour le « play-in ».

« Chaque match est important en ce moment si on veut rattraper les Warriors. On a trois matches de retard », rappelle Jalen Green. « On est impatient, c’est sûr. On veut leur place », poursuit Cam Whitmore. « Mais l’état d’esprit ne diffère pas des matches précédents. »

Une victoire et c’est l’espoir, une défaite et c’est le gouffre

Pourtant, c’est bien un tournant qui se présente pour les Rockets. S’ils gagnent, ils réduiront l’écart à deux victoires et mettront encore plus la pression sur les Californiens. S’ils perdent, il y aura alors quatre matches d’écart. Un gouffre qu’il faudra tenter de combler en six matches seulement et, en sachant que Golden State aura notamment des rencontres faciles (Portland et Utah deux fois), et que les Warriors ont en plus le tie-breaker entre les deux équipes, il sera sans doute impossible de revenir…

« Je ne vais pas dire qu’il y a plus d’excitation que sur les derniers matches », tempère lui aussi Ime Udoka. « On était conscient de l’importance des matches contre Dallas et Minnesota, et on l’est pour ceux de Golden State et Miami. Oui, les Warriors sont devant nous mais ces matches sont tous capitaux. On doit faire notre part du travail match après match, et là, c’est Golden State qui est devant nous. »

De son côté, Fred VanVleet parle d’un « match significatif pour différentes raisons », et d’une « bonne expérience » pour lui et ses coéquipiers. Mais si les Rockets ne veulent visiblement pas se mettre trop de pression sur cette seule rencontre, Draymond Green s’est chargé de le faire.

« Ils viennent de perdre deux matches de suite et sont trois matches derrière nous, avec sept matches à jouer, en ayant perdu le tie-breaker », souligne l’intérieur, Golden State ayant en effet gagné les deux premiers duels entre les deux équipes. « Ce match, c’est une opportunité pour mettre fin à leur saison et à leurs espoirs de playoffs. »