Deux semaines d’absence pour Trey Lyles

La raquette des Kings repose plus que jamais sur Domantas Sabonis, car un nouvel intérieur rejoint l’infirmerie californienne. Après Sasha Vezenkov (cheville), c’est ainsi Trey Lyles qui doit s’arrêter, mais sa durée d’indisponibilité reste moins longue que celle de son coéquipier, car il manquera deux semaines pour une entorse d’un ligament croisé du genou gauche, contractée mardi soir face aux Bucks.

Un coup dur de plus pour Sacramento, car le Canadien est un membre important de la rotation de Mike Brown : 7.1 points et 4.4 rebonds de moyenne en 20 minutes, et à 45% au shoot (dont 38% à 3-points) et 70% aux lancers.

Sans le polyvalent Trey Lyles (ni Sasha Vezenkov), c’est évidemment Domantas Sabonis qui aura pour mission de porter la raquette des Kings sur ses épaules jusqu’à fin mars, en compagnie de joueurs comme JaVale McGee et Alex Len, mais également Harrison Barnes et Keegan Murray.

Actuellement 6e de l’Ouest (38-27), la franchise lutte pour se qualifier directement pour les playoffs, sans passer par le play-in, en conservant sa place dans le Top 6 devant Phoenix, Dallas, Los Angeles ou Golden State.

Trey Lyles Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 UTH 80 17 43.8 38.3 69.5 0.7 3.0 3.7 0.7 1.4 0.3 0.8 0.2 6.1 2016-17 UTH 71 16 36.2 31.9 72.2 0.7 2.6 3.3 1.0 1.4 0.4 0.9 0.3 6.2 2017-18 DEN 73 19 49.1 38.1 70.6 0.8 4.0 4.8 1.3 1.5 0.4 0.8 0.5 9.9 2018-19 DEN 64 18 41.8 25.5 69.8 0.7 3.2 3.8 1.4 1.5 0.5 1.1 0.4 8.5 2019-20 SAN 63 20 44.6 38.7 73.3 1.1 4.6 5.7 1.1 1.6 0.4 0.6 0.4 6.4 2020-21 SAN 23 16 47.8 35.0 65.2 0.4 3.4 3.7 0.6 0.6 0.3 0.3 0.0 5.0 2021-22 * All Teams 75 21 46.6 32.1 80.2 1.2 3.9 5.1 1.2 1.6 0.4 1.0 0.4 10.5 2021-22 * DET 51 19 45.6 30.1 78.4 1.2 3.6 4.8 1.1 1.8 0.4 1.1 0.5 10.4 2021-22 * SAC 24 23 48.9 36.5 85.1 1.2 4.4 5.6 1.3 1.3 0.3 0.8 0.3 10.6 2022-23 SAC 74 17 45.8 36.3 81.5 0.9 3.1 4.1 0.9 1.3 0.4 0.9 0.4 7.6 2023-24 SAC 58 20 44.5 38.4 70.0 1.1 3.4 4.4 1.2 1.5 0.3 0.7 0.3 7.2 Total 581 18 44.3 34.7 74.5 0.9 3.5 4.3 1.1 1.4 0.4 0.8 0.4 7.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.