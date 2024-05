Le MVP de la nuit | Trae Young, scoreur puis passeur

La NBA a pris l’habitude depuis quelques saisons de délocaliser quelques rencontres à Mexico, la capitale du Mexique. Cette fois, ce sont les Hawks et le Magic qui se sont présentés devant les fans locaux.

L’occasion pour Trae Young de faire le show. Bouillant en première mi-temps, avec 33 points à 9/14 au shoot, dont 4/7 de loin, le meneur de jeu All-Star a assuré le spectacle avec des feintes qui ont enrhumé les défenseurs d’Orlando, et surtout cette passe aveugle après avoir fait tourner le ballon autour de sa taille pour le alley-oop de Jalen Johnson…

Beaucoup moins chaud en deuxième mi-temps (8 points à 3/13 au tir), Trae Young s’est donc mué en distributeur.

Une soirée spéciale à Mexico

Et que dire de cette ultime offrande pour Dejounte Murray pour le 3-points de la gagne ? Après avoir passé Paolo Banchero, Trae Young saute avec sans doute dans l’idée de servir Clint Capela sur le alley-oop. Mais voyant l’aide de Markelle Fultz arriver, il change d’avis, se contorsionne et sert son compère du backcourt dans le corner !

Il finit la rencontre avec 41 points à 12/27 au tir, dont 5/15 de loin, plus 8 passes décisives. De quoi égaler le record au scoring sur un match à Mexico, détenu jusqu’à présent par Luka Doncic.

« Ça fait plaisir mais, pour être honnête, je suis surtout content de la victoire » a d’ailleurs répondu Trae Young, interrogé sur la question après la partie. « Je serais furieux si on avait perdu et que j’avais battu, ou égalé, ce record. Mais pouvoir faire ça en gagnant, ça reste cette soirée beaucoup plus spéciale. »

Trae Young Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 ATL 81 31 41.8 32.4 82.9 0.8 2.9 3.7 8.1 1.7 0.9 3.8 0.2 19.1 2019-20 ATL 60 35 43.7 36.1 86.0 0.5 3.7 4.3 9.3 1.7 1.1 4.8 0.1 29.6 2020-21 ATL 63 34 43.8 34.3 88.6 0.6 3.3 3.9 9.4 1.8 0.8 4.1 0.2 25.3 2021-22 ATL 76 35 46.0 38.2 90.4 0.7 3.1 3.7 9.7 1.7 1.0 4.0 0.1 28.4 2022-23 ATL 73 35 42.9 33.5 88.6 0.8 2.2 3.0 10.2 1.4 1.1 4.1 0.1 26.2 2023-24 ATL 54 36 43.0 37.3 85.5 0.4 2.3 2.8 10.8 2.0 1.3 4.4 0.2 25.7 Total 407 34 43.6 35.5 87.3 0.7 2.9 3.6 9.5 1.7 1.0 4.2 0.2 25.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.