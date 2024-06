Boban Marjanovic de retour aux Rockets !

Boban Marjanovic est (encore) de retour aux Rockets ! C’est ce qu’annonce ESPN, avec un contrat d’un an.

Arrivé à Houston en provenance de Dallas la saison dernière, le pivot serbe avait déjà été coupé en février avant d’être re-signé trois jours plus tard pour des raisons de masse salariale. Cet été, les Rockets ont renoncé à ses droits… et sont donc en passe de le récupérer à nouveau.

Comme la saison dernière, sa mission sera d’être le rôle de troisième pivot derrière Alperen Sengun et désormais Jock Landale. Une fois son contrat signé, il sera alors le 14e joueur de l’effectif des Rockets sous contrat pour 2023/24.

Même s’il a été peu utilisé la saison dernière, Boban Marjanovic sait se montrer productif et efficace lorsqu’il est sollicité, et a pour atout de déjà connaître la maison. C’est aussi un coéquipier modèle, et les nouvelles ambitions des Rockets ne devraient pas lui déplaire.

Boban Marjanovic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 SAN 54 9 60.3 0.0 76.3 1.4 2.2 3.6 0.4 1.0 0.2 0.5 0.4 5.5 2016-17 DET 35 8 54.5 0.0 81.0 1.3 2.4 3.7 0.3 0.7 0.2 0.3 0.3 5.5 2017-18 * All Teams 39 9 53.4 0.0 79.4 1.2 2.5 3.7 0.6 1.3 0.3 0.9 0.3 6.0 2017-18 * LAC 20 8 55.1 0.0 78.8 1.7 2.7 4.4 0.4 1.2 0.3 0.7 0.3 5.9 2017-18 * DET 19 9 51.9 0.0 80.0 0.8 2.2 3.0 0.7 1.5 0.2 1.2 0.3 6.2 2018-19 * All Teams 58 12 61.5 40.0 74.8 1.5 3.1 4.6 0.9 1.6 0.3 1.0 0.5 7.3 2018-19 * LAC 36 10 60.7 0.0 75.8 1.5 2.7 4.2 0.6 1.6 0.3 1.0 0.5 6.7 2018-19 * PHL 22 14 62.5 50.0 72.2 1.5 3.7 5.1 1.5 1.5 0.2 1.0 0.5 8.2 2019-20 DAL 43 10 57.6 23.5 75.4 1.5 3.1 4.6 0.5 1.3 0.2 0.7 0.2 6.7 2020-21 DAL 33 8 50.8 12.5 81.6 1.4 2.5 3.9 0.3 0.9 0.1 0.4 0.2 4.7 2021-22 DAL 23 6 60.0 25.0 59.1 0.4 1.4 1.7 0.1 1.0 0.0 0.7 0.1 4.3 2022-23 HOU 31 6 68.3 0.0 74.1 0.7 1.3 1.9 0.3 0.3 0.2 0.5 0.1 3.3 2023-24 HOU 14 5 52.9 0.0 64.3 0.5 1.8 2.3 0.4 0.4 0.1 0.4 0.1 3.2 Total 330 9 57.9 23.8 76.2 1.2 2.4 3.6 0.5 1.0 0.2 0.6 0.3 5.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.