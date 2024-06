Danny Green donne trois ans aux Spurs pour rejouer le titre

Pour y avoir passé sept ans et remporté un titre de champion NBA en 2014, on peut dire que Danny Green connaît bien la maison Spurs. De ce fait, l’arrière scoreur a été à son tour amené à s’exprimer sur l’arrivée de Victor Wembanyama et son adaptation au basket NBA.

Pour lui, « Wemby » ne pouvait arriver dans un meilleur environnement, sachant que Gregg Popovich est toujours en place, et que le Français pourra être guidé par d’autres légendes de la franchise, dont deux autres joueurs français avec qui il a remporté le Graal en 2014.

« Je pense que c’est l’endroit idéal pour qu’il devienne un joueur professionnel », a-t-il confié dans le podcast « No Chill with Gilbert Arenas ». « Tony Parker est là pour l’aider, Boris Diaw y a également joué, il y a beaucoup de Français qui sont passés par l’organisation qui pourront l’aider, le guider et lui apprendre à être un professionnel et à ne pas considérer que c’est acquis. Ils vont surveiller son corps de la bonne manière, ils ne vont pas le surmener. Mon conseil est donc d’en profiter, d’accepter tout ça. Tu as Tim Duncan à tes côtés, David Robinson, tous ces grands joueurs, des Hall of Famers, et une ville qui va t’aimer. Donc mon conseil, c’est juste : ‘Profite du parcours, jeune homme. Fais ce que tu sais faire. Vois où tu peux les emmener’. »

Gregg Popovich, le garant de la réussite

Depuis son départ en 2018, les Spurs ont pourtant dégringolé dans la hiérarchie à l’Ouest, pour arriver à la dernière place de la conférence Ouest la saison passée et une quatrième année de suite sans playoffs.

Il faudra donc un peu de temps pour relancer la machine, même si pour Danny Green, le plus important reste la présence de Gregg Popovich comme garant de l’ADN de champion de la franchise texane.

« C’est sûr, ça va prendre quelques années. C’est dur de faire des prédictions pour la plupart des joueurs en général. Même les superstars, on ne sait jamais quel tournant une carrière va prendre, quel problème de santé peut se présenter. Il a le potentiel comme beaucoup de gars ont du potentiel. Mais il est dans une position où ils vont l’entourer avec les bons éléments pour lui donner l’opportunité d’y arriver ».

Selon Danny Green, il faudra trois ans à San Antonio pour pouvoir à nouveau bâtir une équipe en mesure de se frotter aux candidats au titre.

« Je dirais que ça pourrait prendre trois ans. Ils vont toujours trouver les bonnes personnes qui deviendront ensuite les bons joueurs. Parce que Pop ne se soucie pas des questions d’ego. Tant que Pop et RC (Buford) seront là, ils auront des gars avec une super personnalité. Parce que si ça ne fait pas l’affaire, tu ne restes pas longtemps (…). Je pense que d’ici trois ans, il aura le soutien dont il a besoin pour pouvoir aller en playoffs et pouvoir y faire un truc. Aujourd’hui, beaucoup des meilleures équipes commencent à vieillir. Que ce soit Milwaukee, Golden State, les Lakers, même s’il y a de bonnes fondations. Et il y a les petites équipes qui montent, comme Memphis, New Orleans, OKC… Et je pense que San Antonio peut faire partie des équipes sur la pente ascendante avec ces jeunes équipes ».