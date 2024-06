Pour Doc Rivers, PJ Tucker montrera sa valeur « plus tard »

PJ Tucker en « feu » au Madison Square Garden ! Lors du récent déplacement des 76ers à New York, l’ailier a inscrit les cinq premiers points de son équipe dans les trois premières minutes. Cinq points, soit autant que… sur ses quatre sorties précédentes, en cumulé.

Ce soir-là, le joueur de 37 ans a doublé ce total en signant 10 points (4/6 aux tirs) et 3 rebonds dans la défaite de son équipe. L’ancien joueur du Heat n’avait plus atteint cette barre symbolique depuis… le 31 octobre.

Le phénomène est désormais connu : le joueur des 76ers est l’un des titulaires les moins productifs de la ligue en attaque. Avec un peu plus de 3 points de moyenne et un peu moins de 3 tirs par rencontre, en 26 minutes, PJ Tucker ne s’est jamais montré aussi discret en carrière.

Selon son coach Doc Rivers, il reste toutefois un élément important dans le dispositif offensif des 76ers. « Prendre les tirs lorsque c’est possible, poser des écrans, bien étirer le jeu. On veut que PJ joue comme il l’a fait partout ailleurs. On sait qu’il tire à 3-points. Il shootait sacrément bien dans ses bonnes années », rappelle le technicien en pensant sans doute à ses campagnes où il artillait à Houston.

Toujours adroit de loin

Cette saison encore, malgré un faible volume, PJ Tucker affiche 38% de réussite de loin, contre 41.5% la saison passée à Miami. Le souci est qu’il disparaît parfois totalement de l’attaque des 76ers. À cinq reprises cette saison, il a terminé sans marquer mais également sans prendre le moindre tir. Une faible implication frustrante pour lui.

« On n’en veut pas du tout à PJ. On veut juste qu’il continue à jouer comme il le fait et je pense que sa valeur se manifestera plus tard. On le sait tous et c’est pourquoi on ne panique pas au sujet de PJ. On aime ce qu’il apporte à cette équipe. Cette équipe a besoin de dureté, de savoir-faire en défense et de communication : PJ nous apporte tout cela », positive ainsi son coach, en se projetant donc sur les playoffs.

Sa situation n’est pas sans rappeler son arrivée à Milwaukee en 2021. Il avait fait des débuts très timides avant de s’imposer comme un rouage clé pour les futurs champions NBA.

Cette expérience victorieuse l’aide sans doute à relativiser aujourd’hui : « Tu vas avoir des tirs sur certains matchs, d’autres non. Ça n’a pas d’importance. La seule chose qui compte vraiment, c’est la victoire de l’équipe, sa progression, et le fait de se donner une chance de pouvoir jouer le titre à la fin de l’année. »

https://youtu.be/iiMNAtUWA6s?t=32

P.J. Tucker Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2006-07 TOR 17 5 50.0 0.0 57.1 0.7 0.7 1.4 0.2 0.7 0.1 0.4 0.0 1.8 2012-13 PHX 79 24 47.3 31.4 74.4 1.7 2.8 4.4 1.4 1.8 0.8 0.9 0.2 6.4 2013-14 PHX 81 31 43.1 38.7 77.6 2.0 4.5 6.5 1.7 2.5 1.4 1.3 0.3 9.4 2014-15 PHX 78 31 43.8 34.5 72.7 1.5 5.0 6.4 1.6 2.3 1.4 1.2 0.3 9.1 2015-16 PHX 82 31 41.1 33.0 74.6 2.0 4.2 6.2 2.2 2.5 1.3 1.4 0.2 8.0 2016-17 * All Teams 81 28 41.3 35.7 77.4 1.4 4.4 5.8 1.2 2.4 1.4 0.8 0.2 6.7 2016-17 * PHX 57 29 41.5 33.8 79.2 1.7 4.4 6.0 1.3 2.5 1.5 0.9 0.3 7.0 2016-17 * TOR 24 25 40.6 40.0 68.8 1.0 4.4 5.4 1.1 2.2 1.3 0.6 0.2 5.8 2017-18 HOU 82 28 39.0 37.1 71.7 1.1 4.4 5.6 0.9 2.5 1.0 0.9 0.3 6.1 2018-19 HOU 82 34 39.6 37.7 69.5 1.5 4.4 5.8 1.2 3.1 1.6 0.8 0.5 7.3 2019-20 HOU 72 34 41.5 35.8 81.3 1.6 5.1 6.6 1.6 3.2 1.1 1.0 0.5 6.9 2020-21 * All Teams 52 26 37.3 33.6 75.0 1.0 2.9 3.9 1.2 2.4 0.8 0.8 0.4 3.7 2020-21 * HOU 32 30 36.6 31.4 78.3 1.0 3.6 4.6 1.4 2.8 0.9 1.0 0.6 4.4 2020-21 * MIL 20 20 39.1 39.4 60.0 0.9 1.9 2.8 0.8 1.7 0.5 0.4 0.1 2.6 2021-22 MIA 71 28 48.4 41.5 73.8 1.4 4.0 5.5 2.1 2.3 0.8 0.9 0.2 7.6 2022-23 PHL 75 26 42.7 39.3 82.6 1.3 2.7 3.9 0.8 2.4 0.5 0.6 0.2 3.6 2023-24 * All Teams 31 16 36.0 37.1 100.0 0.9 1.8 2.7 0.5 1.7 0.5 0.3 0.2 1.7 2023-24 * LAC 28 15 35.6 36.7 100.0 1.0 1.6 2.5 0.6 1.6 0.5 0.2 0.2 1.6 2023-24 * PHL 3 22 40.0 40.0 0.0 0.3 4.3 4.7 0.0 3.0 1.0 0.7 0.7 2.0 Total 883 28 42.5 36.6 75.0 1.5 3.9 5.4 1.4 2.4 1.1 0.9 0.3 6.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.