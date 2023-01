Luka Doncic : « Je regarde davantage l’Euroleague que la NBA »

L’Euroleague s’est trouvé le meilleur ambassadeur possible avec Luka Doncic. Ancien MVP et vainqueur de la compétition alors qu’il n’avait que 19 ans, le génial meneur des Mavericks a expliqué qu’il suivait davantage la compétition européenne que la NBA. Au départ, on lui demandait s’il suivait les performances des autres candidats au trophée de MVP, comme Nikola Jokic par exemple.

« Pas vraiment. Je regarde quelques matchs NBA, mais j’ai déjà dit que je regardais plus l’Euroleague que la NBA » a-t-il répondu. « Mais s’il y a un bon match NBA à la télévision, je le regarde ».

« Le match dure plus longtemps [en NBA], mais le jeu est plus intense [en Europe] »

Pendant l’Eurobasket, Doncic avait déjà vanté la qualité du basket européen, et notamment de la défense. « Je pense qu’il y a de meilleurs défenseurs en NBA. Mais ici en Europe, la défense collective est plus impressionnante. Parce que le terrain est plus petit, que tu n’as pas pas la règle des trois secondes en défense. La défense collective est très importante ».

Il y a un an, ce même Doncic avait expliqué à JJ Redick pourquoi il était plus facile de marquer en NBA qu’en Europe. « Le match dure plus longtemps [en NBA], mais le jeu est plus intense [en Europe]. (…) Le jeu européen est un jeu plus collectif, plus tactique mais c’est très différent. Le terrain est plus petit, les fautes sont différentes. Les règles sont différentes. Et il y a moins de temps de jeu. En NBA, il y a un groupe de joueurs qui sont juste impossibles à arrêter et c’est pour ça que c’est si dur d’y jouer. »