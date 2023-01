Team USA et les Mavericks attendus à Abu Dhabi

Après l’Europe et la Chine, la NBA semble déterminée à miser sur le Moyen-Orient pour sa popularité et surtout ses affaires, et notre confrère Marc Stein annonce qu’il y aura à nouveau des matches de présaison à Abu Dhabi à la rentrée prochaine.

Après avoir vu Giannis Antetokounmpo et Trae Young, le public de l’Emirat devrait être gâté puisque Marc Stein annonce la présence des Mavericks, et donc de Luka Doncic. Dallas y disputerait une rencontre, et la seconde aurait lieu à Madrid pour défier le Real, l’ancienne formation du Slovène.

Toujours selon Marc Stein, Abu Dhabi devrait aussi accueillir Team USA cet été dans le cadre de la préparation des Américains pour la Coupe du monde 2023.