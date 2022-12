Comment le Magic a redressé la tête

Comme les Spurs, le Magic a connu deux dynamiques totalement opposées récemment. Les joueurs d’Orlando étaient sur huit défaites de suite avant de signer trois victoires consécutives. De véritables montagnes russes.

Cette série (succès face aux Clippers puis face aux Raptors, x2) est inédite pour eux cette saison et même pour l’exercice 2021/2022. C’est simple : on n’avait pas vu trois succès de rang à Orlando depuis février 2021 !

« Avec trois matches de suite de ce genre, on va dans la bonne direction », estime Jamahl Mosley pour l’Orlando Sentinel. « On a demandé à nos joueurs de défendre très fort, ce qu’ils ont fait. De partager la balle, ce qu’ils ont fait. Ils ont confiance en eux, ils ont la maitrise dans les moments chauds. On doit continuer ainsi. »

Protection du cercle en priorité

Le coach a raison de mettre l’accent sur la défense, car elle est bien plus performante depuis quatre matches. Sur 100 possessions, le Magic n’encaisse que 107.3 points et a fermé l’accès à son panier, avec seulement 39 points de moyenne pris dans la raquette.

« On s’assure de bien protéger notre cercle », explique Franz Wagner. « On est très bon dans ce domaine depuis quelques matches. On a trouvé les solutions. »

Pourtant, avec l’absence de Wendell Carter Jr. à l’intérieur, le Magic est diminué. Pour compenser, Jamahl Mosley a demandé à ses joueurs de moins changer en défense, notamment sur pick-and-roll. Au début, cela n’a rien donné, mais au fil des rencontres, les résultats se sont améliorés pour devenir ceux, positifs, des derniers jours.

« On comprend mieux nos couvertures défensives sur pick-and-roll », analyse l’entraîneur pour le site officiel de la franchise. « Les joueurs aident plus sur le ballon qu’ils ne sortent sur les shoots à 3-pts. On a mis l’accent sur ce point-là. On doit s’assurer de d’abord protéger la raquette. Ensuite, on peut sortir et gêner les shooteurs. »