Trop occupés par les décisions arbitrales, les Celtics ont perdu le fil

En restant bloqué à 93 points, soit 26 de moins (!) que leur moyenne, les Celtics ont vécu leur plus mauvaise soirée offensive de la saison à Los Angeles, face aux Clippers. Kawhi Leonard et les Californiens ont été remarquables en défense pour étouffer Jayson Tatum et ses coéquipiers.

Ce qui a aidé les joueurs de Tyronn Lue, c’est aussi l’attitude des finalistes 2022 avec les arbitres. Plusieurs fois, les Celtics ont perdu le fil en discutant avec les hommes en gris, encaissant ensuite des paniers.

« La réponse évidente, c’est qu’on doit être meilleur dans ces moments, car sinon, ça fait effet boule de neige », regrette Jayson Tatum pour Mass Live. « Depuis le début de saison, on l’a plutôt bien fait, alors que la saison passée, on avait plus de mal. Là, on s’est parfois laissé déborder. »

On peut isoler deux séquences pour illustrer cela, à chaque fois en dernier quart-temps. La première, après un layup manqué de Luke Kennard. Les deux équipes se battent pour avoir le rebond, la balle sort et les arbitres la donnent aux Clippers. Les Celtics ne sont pas d’accord et le font savoir, mais Los Angeles ne perd pas de temps et, sur la remise en jeu, Terrence Mann en profite pour marquer un panier facile.

La seconde arrive plus tard. Luke Kennard ne réceptionne pas bien une passe de Paul George et il commet un retour en zone. Les Celtics s’arrêtent de jouer, pensant que les arbitres vont siffler. Ce n’est pas le cas, les joueurs de Boston enragent, Grant Williams et Marcus Smart en tête, et le shooteur des Clippers, lui, frappe à 3-pts.

« Ce sont des erreurs mentales, des absences », constate Grant Williams, qui a négligé Luke Kennard durant cette action pour se rapprocher de l’arbitre Ashley Moyer-Gleich. « Ce n’est pas un joueur en particulier. C’est une question d’implication. »

C’était donc le bon moment pour Jaylen Brown de rappeler qu’il faut que lui et les Celtics se concentrent avant tout sur le jeu et pas sur les coups de sifflet.

« En abordant la saison, j’ai décidé de mettre l’accent là-dessus : sur le fait de ne pas me plaindre devant les arbitres », explique l’ailier, toujours à Mass Live. « Je ne vais pas bouger sur ce point. Si je vois quelque chose qui mérite d’être regardé alors je vais leur dire. Mais je ne vais pas trop me plaindre. »